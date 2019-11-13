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Telegram потребовала отклонить иск против запуска своей криптовалюты 

Rambler News Service + ещё 9 13 ноября 2019
Telegram потребовала отклонить иск против запуска своей криптовалюты
Фото: ИД "Собеседник"
Компания Telegram потребовала отклонить иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США, связанный с запуском криптовалюты Gram и блокчейн-платформы Ton, следует из материалов суда. «Telegram уважительно просит суд отклонить претензии истцов против Telegram в полном объеме», — сообщается в документе. Как поясняют в заявлении представители Telegram, компания не подавала заявку на регистрацию Gram в качестве валюты, таким образом не нарушив законодательство США. «Gram всё еще не существует, но в случае его появления, он будет представлять собой валюту и / или товар, а не ценные бумаги в соответствии с федеральными законами о ценных бумагах», — поясняется в материалах суда. Представители Telegram также отметили, что не нарушали законодательство США и указывали на возможность потребовать компенсацию в размере, установленном судом. Ранее ТАСС со ссылкой на материалы суда Южного округа штата Нью-Йорк сообщил, что суд получил уведомление от юристов, представляющих интересы Telegram Group Inc., о том, что компания намерена отложить запуск собственной блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции с криптовалютой Gram. Компания Павла Дурова собрала $1,7 млрд за два раунда финансирования, и предполагалось, что Ton начнет работать 31 октября. Однако затем Комиссия по ценным бумагам и биржам США обратилась в суд и добилась временного запрета в отношении двух оффшорных организаций, которые, предположительно, заняты первичным размещением цифровых токенов Telegram. Теперь Telegram не может продавать или распространять свои токены в США. Интересы Telegram Group Inc. и принадлежащей ей TON Issuer Inc. представляет юрфирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. В поданном фирмой ходатайстве Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. значатся ответчиками по иску, поданному SEC в суд Южного округа штата Нью-Йорк.
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Теги:
Рынки , Павел Дуров , ИТАР-ТАСС
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