Биржи АТР снижаются на заявлениях Трампа

Биржи АТР снижаются на торговых заявлениях Трампа

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют негативную динамику в среду после заявлений президента США Дональда Трампа , которые не внесли ясности в перспективы заключения торгового соглашения с КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 мск японский индекс Nikkei 225 снижался на 0,86% — до 23317,33 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,15%, до 2910,55 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,11%, до 1615,91 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index падал на 1,76% — до 26587,81 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,94%, до 2120,83 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,64%, до 6709,6 пункта.

Трейдеры отыгрывают неоднозначные заявления Трампа, сделанные в ночь на среду. Он ожидает скорого заключения торговой сделки с Китаем, но при этом готов существенно повысить импортные пошлины на китайскую продукцию, если сделка не состоится.