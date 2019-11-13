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Биржи АТР снижаются на торговых заявлениях Трампа 

Прайм 3 часа назад
Биржи АТР снижаются на заявлениях Трампа
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют негативную динамику в среду после заявлений президента США Дональда Трампа, которые не внесли ясности в перспективы заключения торгового соглашения с КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 мск японский индекс Nikkei 225 снижался на 0,86% — до 23317,33 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,15%, до 2910,55 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,11%, до 1615,91 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index падал на 1,76% — до 26587,81 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,94%, до 2120,83 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,64%, до 6709,6 пункта.
Трейдеры отыгрывают неоднозначные заявления Трампа, сделанные в ночь на среду. Он ожидает скорого заключения торговой сделки с Китаем, но при этом готов существенно повысить импортные пошлины на китайскую продукцию, если сделка не состоится.
"Я очень обеспокоен. Время идет. Рынки теперь ждут существенного прогресса в переговорах примерно на следующей неделе, и если его не будет, то доверие может рухнуть. Рынки расходятся в толковании комментариев Трампа", — приводит агентство Рейтер комментарий брокера CMC Markets Майкла Маккарти (Michael McCarthy).
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Теги:
Рынки , Дональд Трамп , Reuters
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