Курс доллара: аналитики рассказали, что может спасти рубль от падения концу года

Российская валюта к концу года продемонстрирует небольшое падение к доллару, однако возможное заключение торгового соглашения между США и Китаем, а также вероятное снижение ставки ЦБ РФ в декабре могут поспособствовать сохранению курса на текущем уровне, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Согласно базовым прогнозам большинства из них, на конец года курс может составить 64-65 рублей за доллар, при этом некоторые эксперты не исключают падения до 67.

Прогнозируемый курс евро составит около 71 рубля.

ЧТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА КУРС РУБЛЯ

— Ставка Банка России

Если говорить о локальных факторах, для рубля он фактически один — это ставка Банка России, считает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко . По его мнению, инфляция в РФ продолжит замедляться, и ЦБ имеет право более агрессивно снизить ставку.

"Если регулятор снизит ставку на 50 б.п., это станет хорошим импульсом для укрепления рубля, снижение на 25 б.п. скажется нейтрально на нацвалюте", — полагает Луцко.

При этом по его базовому сценарию, курс рубля сохранится на уровне 64 за доллар.

Иначе считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко — он прогнозирует падение курса до 67 рублей за доллар. По его словам, вероятность понижения ставки ФРС в декабре резко снизилась, поэтому, скорее всего, и российский ЦБ в этом году больше не пойдет на этот шаг.

Аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев отмечает, что понижение ставки ЦБ РФ сразу на 50 б.п. существенно снижает привлекательность операций carry trade, а это грозит оттоком спекулятивного капитала из отечественной валюты. Эксперт ожидает ослабления нацвалюты до диапазона в 64,80-65,30 за доллар к концу года.

— Торговое соглашение США и Китая

Среди внешних факторов, которые могут повлиять на курс рубля, эксперты называют достижение торгового соглашения между США и Китаем. Базовый прогноз ведущего аналитика "Открытие Брокера" Андрея Кочеткова — 65 рублей за доллар, но в случае успешного хода торговых переговоров, российская валюта может укрепиться.

"Заключение предварительного соглашения между Вашингтоном и Пекином снимет значительную часть рисков для мировой экономики, что будет содействовать улучшению спроса на товары российского экспорта. Соответственно, у рубля также появятся перспективы на увеличение валютного притока. Поэтому альтернативный позитивный сценарий предполагает укрепление нацвалюты до 62,0-63,0 за доллар", — прогнозирует он.

Так же считает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокера" Василий Карпунин: "В случае успешного продвижения торговых переговоров между США и Китаем, пара доллар-рубль может опуститься к отметке 62,5". При этом он сохраняет прогноз по курсу рубля на конец текущего года на уровне 64,5-65 за доллар.

— Нефть

Влияние нефтяных котировок на рубль эксперты оценивают неоднозначно. По мнению Ващенко, снижение цен на нефть после IPO Saudi Aramco может вызвать всплески волатильности на мировых площадках.

Карпунин, наоборот, считает, что за счет проводимой денежно-кредитной политики Банка России корреляция рубля с рынком нефти несколько снизилась.

"То есть даже в случае каких-то мощных движений во фьючерсах Brent, мы не обязательно можем наблюдать соразмерную реакцию в курсе доллар-рубль", — утверждает эксперт.

Главный стратег "Универ Капитала" Дмитрий Александров также убежден, что зависимость отечественной валюты от цен на нефть значительно снизилась за счет созданной подушки безопасности — благодаря бюджетному правилу, нефтегазовые доходы сверх определенной величины направляются в резервный фонд РФ.

Но при этом нефтяные цены все равно влияют на курс рубля, и потому всегда нужно иметь в виду изменения на рынке. Здесь определяющими являются два фактора — объемы добычи нефти ОПЕК+ и США. Эксперт не исключает падения курса рубля и прогнозирует достаточно широкий диапазон — 64-67 за доллар.

— Другие факторы

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, основной прогноз которого — 65-66 рублей за доллар, ключевым драйвером для российской валюты остается вопрос общего отношения глобальных инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран. Он отмечает, что корреляция рубля с индексом валют emerging markets на протяжении последних месяцев более высокая, чем, например, с динамикой нефтяных цен.

Олег Кочетков. Реальные ставки в РФ остаются привлекательными среди стран инвестиционного рейтинга, но некоторое давление может оказать переоценка перспектив монетарной политики ФРС, отмечает начальник управления валютных операций МТС Банка

"Мы уже сейчас наблюдаем рост доходностей гособлигаций США на фоне комментариев ФРС о паузе в снижении ставки, которые подкрепляются статистикой по Штатам. В случае дальнейшего выхода сильных цифр по занятости и инфляции в США, долларовые доходности продолжат рост, что вызовет коррекцию долговых и валютных рынков развивающихся стран", — уверен эксперт. Его прогноз — 65,50-66 рублей за доллар.

Карпунин напоминает, что в декабре российским компаниям предстоят максимальные за последние 6 месяцев выплаты по внешнему долгу, что также будет оказывать давление на рубль. Тем не менее, это давление не должно быть значительным из-за наличия достаточной валютной ликвидности в банковском секторе. Поэтому ослабление рубля может быть умеренным, в пределах 64,5-65 за доллар, прогнозирует он.

До конца года на повестку дня еще могут вернуться санкционные риски, связанные с обсуждением оборонного бюджета США, поясняет главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова , которая прогнозирует падение рубля до 64-65 за доллар. В поправки включены предложения о санкциях против российского госдолга, этот риск делает текущий уровень курса рубля неустойчивым.

Среди других потенциальных факторов, способных повлиять на обстановку на валютном рынке в ближайшие месяцы, ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев называет досрочные выборы в Великобритании 12 декабря, перспективы Brexit и возможные признаки "охлаждения" в экономике Китая. Кроме того, не исключено сезонное повышение инфляции в РФ к концу года, что усилит спрос на "защитные" валюты. Поэтому эксперт прогнозирует снижение рубля до 64,80-65,50 за доллар.

Курс доллара до конца года

ПРАЙМ

КАК ИЗМЕНИТСЯ КУРС ЕВРО

Что касается курса евро, по словам Луцко, надо смотреть на пару евро-доллар. Европа — один из крупнейших экспортеров, поэтому здесь, в случае торгового соглашения США и Китая, а также отмены пошлин США на автомобили из ЕС , возможно укрепление евро.

"Если брать прогноз евро-доллар примерно в 1,11 на конец года и прогноз на доллар в 64 рубля, то можно говорить, что российская валюта будет около 71 за евро. Основной вывод — существенных перемен в курсе мы не ждем", — сказал Луцко.

По словам Кочеткова из "Открытие Брокера", евро продолжит слабеть относительно доллара и рубля за счет начавшейся программы количественного смягчения ЕЦБ . При позитивном сценарии курс европейской валюты ослабнет в диапазон 69,0-70,0 рублей.

Кочетков из МТС Банка считает, что рост евро может быть менее сильным.