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Российский фондовый рынок оказался лучшим в мире 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Российский фондовый рынок оказался лучшим в мире
Фото: РИА Новости
Российский фондовый рынок принес инвесторам самый большой доход по сравнению с другими мировыми рынками акций. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на заявление стратега Сбербанка по рынку ценных бумаг Коула Эйксона.
С начала 2019 года индекс MSCI EM для рынков развивающихся стран, отражающий изменение цен на акции компаний большой и средней капитализации в 24 странах, в том числе России, вырос на 12 процентов; индекс для развитых рынков прибавил 22 процента.
Однако если рассматривать отдельно индекс российского рынка MSCI Russia полной доходности, включая дивидендную, то он с начала года вырос на 44 процента. По словам Эйксона, дивидендная доходность российских компаний остается самой высокой в мире и в совокупности составляет 6,7 процента.
Индекс Мосбиржи, являющийся основным индексом российского рынка акций, 7 ноября впервые в истории пробил отметку в 3000 пунктов, однако затем больше не поднимался до такого значения. Второй основной индекс российского фондового рынка — РТС — торгуется на максимумах с октября 2013 года. Рост индексов произошел благодаря возросшему интересу международных инвесторов к рисковым рынкам, в том числе России, на фоне растущих ожиданий по глобальному снижению ставок, пояснил старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин.
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Теги:
Рынки , Григорий Березкин , Михаил Ганелин , Сбербанк России , РБК
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