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Курс доллара: рубль растёт к доллару 

RT на русском 1 час назад
Рубль растет к доллару
Фото: ТАСС
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 4 копейки — до 64,19 рубля.
Курс евро вырос на 7 копеек и составил 70,75 рубля.
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Теги:
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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