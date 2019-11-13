Рубль растет к доллару

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Курс доллара: рубль растёт к доллару
RT на русском
1 час назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара снизился на 4 копейки — до 64,19 рубля.
Курс евро вырос на 7 копеек и составил 70,75 рубля.
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