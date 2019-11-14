Рубль растет к доллару и евро

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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
+
ещё 6
2 часа назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 20 копеек — до 64,15 рубля.
Курс евро увеличился на 24 копейки и составил 70,54 рубля.
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