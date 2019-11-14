Рубль растет к доллару и евро

Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро

На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара упал на 20 копеек — до 64,15 рубля.

Курс евро увеличился на 24 копейки и составил 70,54 рубля.