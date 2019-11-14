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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском + ещё 6 2 часа назад
Рубль растет к доллару и евро
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 20 копеек — до 64,15 рубля.
Курс евро увеличился на 24 копейки и составил 70,54 рубля.
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Теги:
Рынки , Евро , Доллар
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