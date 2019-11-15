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Нефть дорожает на прогнозе ОПЕК по предложению сырья и оптимизме вокруг торговли 

Прайм + ещё 14 2 часа назад
Нефть дорожает на прогнозе ОПЕК
Фото: ТАСС
Мировые цены на нефть в пятницу утром поднимаются, снижение прогноза ОПЕК по росту предложения стран вне картеля в следующем году и возвращение торгового оптимизма поддерживает нефтяные котировки, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,45% — до 62,56 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,51%, до 57,06 доллара за баррель.
В опубликованном в четверг ноябрьском докладе ОПЕК организация несколько пересмотрела прогноз по росту предложения нефти со стороны стран, не входящих в организацию, в сторону понижения на 2020 год — на 36 тысяч баррелей в сутки, до 2,17 миллиона баррелей в сутки.
Позитивно влияют на торги и комментарии американской стороны по торговле. В четверг советник американского президента по экономике Ларри Кудлоу заявил, что США и Китай приближаются к заключению торгового соглашения, сообщило агентство Рейтер. На рынки вернулся некоторый оптимизм, поддерживающий и нефтяные цены, так как Китай является крупнейшим потребителем нефти, и позитивные для экономики страны новости улучшают ожидания по росту спроса.
"Энергетические рынки останутся сосредоточены на риторике ОПЕК+, торговых новостях США и КНР и том, сумеет ли Пекин как-то снизить напряжённость вокруг ситуации в Гонконге", — приводит агентство мнение старшего рыночного аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya).
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Комментарии 
Теги:
Рынки , Недвижимость , Прогноз эксперта , Ларри Кудлоу , ОПЕК , Reuters
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