Брюссель все стерпит: как «Газпром» обошел Европу

Немецкий парламент — бундестаг — принял законопроект, смягчающий поправки к Газовой директиве ЕС . Это решение позволит «Газпрому» обойти введенные ранее ограничения и эксплуатировать «Северный поток — 2» на все 100%. Впрочем, другие страны Евросоюза, например Польша, могут опротестовать решение ФРГ.

Германский бундестаг принял в среду законопроект об имплементации Газовой директивы Евросоюза в национальное законодательство, сообщает ТАСС.

Кстати, Директива ЕС вступила в силу еще в июне 2018 года, но большинство стран ЕС не успели учесть ее в своих национальных законодательствах, то есть не провели через парламент отдельным законом. Германия теперь сделала это. Причем без поименного голосования, хотя ранее это подразумевалось, учитывая большой общественный резонанс вокруг газовой проблемы. Стоит напомнить, что «Газпром» упрекают в том, что он использует свои коммерческие проекты в качестве «дубины» и оказывает давление на политические решения, принимаемые Евросоюзом.

Германский закон распространяет ряд правил газового законодательства Европейского союза на морские участки трубопроводов, идущие в ЕС из третьих стран, например из России.

Эти правила включают так называемый «анбандлинг» (от англ. unbundling — разделение, разгруппирование). Это когда компания не может добывать газ и одновременно владеть трубопроводом, по которому он доставляется потребителям.

Кроме того, Газовая директива включает установку для производителей газа конкурентных тарифов на его прокачку и доступ к трубе конкурентов. Нормы закона обязывают оператора резервировать до 50% мощностей магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков. Это антимонопольная мера.

Голосов теперь хватило

Законопроект по газу мог быть принять еще на прошлой неделе, но парламенту не хватило тогда кворума для принятия решения. По законопроекту тогда проголосовали лишь 133 депутата при необходимом кворуме в 355 парламентариев.

Ранее 11 ноября сообщалось, что оператор проекта «Северный поток — 2» — компания Nord Stream 2 AG — обратилась в суд ЕС с иском о частичной отмене поправок к Газовой директиве Евросоюза. Приняв дискриминационные поправки к документу,

ЕС нарушил обязательства, изложенные в статьях 10 и 13 Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), указывает компания в своем иске.

В Nord Stream 2 AG «Газете.Ru» уточнили, что адвокаты компании проинформировали Европейскую комиссию о споре еще в апреле. Затем в июне 2019 года состоялась встреча между Европейской комиссией и Nord Stream 2, однако урегулировать проблему не получилось. «Поэтому Nord Stream 2 AG просит арбитражный суд определить, что Европейский союз нарушает свои обязательства по международному праву в соответствии с ДЭХ, и издать приказы, требующие от ЕС прекратить нарушение», — указывают в компании-оператора проекта СП-2.

В законе, теперь уже принятом бундестагом, отмечается, что возможны исключения из нового регулирования, но они ограничены сроком в 20 лет. Проект может быть выведен из-под действия Директивы в случае, если первый пункт соединения трубопровода с европейской сетью находится в Германии, если есть «объективные причины» его исключения, такие как необходимость «амортизации вложенных инвестиций», обеспечение безопасности снабжения. Причем такое исключение не должно вредить конкуренции на газовом рынке ЕС и подрывать его энергоснабжение.

В документе особо подчеркивается необходимость учета при принятии решений уже сделанных инвестиций. Контроль над исполнением предписаний будет осуществлять национальный регулятор — Федеральное сетевое агентство, а не Еврокомиссия.

Меркель все разрулит

В целом критики реализации «Северного потока — 2» считают, что закон ФРГ оставляет открытой дверь для исключения российского трубопровода из обновленной Газовой директивы, хотя, возможно, и временно.

Газопровод «Северный поток — 2» пролегает по дну Балтийского моря в территориальных водах России, Финляндии, Швеции и Германии. Кроме того, прокладывается участок в исключительной экономической зоне Дании. Проектная мощность трубы — 55 млрд кубометров в год. 83% уже проложено, достроить планируется к концу 2019 года. Стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. В него уже инвестировали, помимо «Газпрома», пять европейских компаний. Это OMV, Wintershall, Uniper, Shell и Engie.

В мае канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что новая Газовая директива Евросоюза не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Проект практически полностью утвержден. Новая Газовая директива дает Еврокомиссии больше возможностей для опротестования. Однако и она не воспрепятствует проекту», — приводила слова политика газета Handelsblatt.

Решение Германии как таковое отменить Газовую директиву не может. Но немцы выступали с инициативой, чтобы сделать для «Северного потока — 2» исключение из правил, установленных европейской Газовой директивой, пояснил «Газете.Ru» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин

Однако в дальнейшем бундестагу потребуется обратиться в Еврокомиссию. Политический вес Германии значителен, поэтому шансы быть одобренным у закона высокие, добавляет Пикин. Тем не менее это не исключает, что его могут опротестовать другие члены ЕС, например Польша.