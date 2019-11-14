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Курс доллара: рубль сравнили с канарейкой в шахте 

Российская Газета 3 часа назад
Рубль сравнили с канарейкой в шахте
Фото: Reuters
Ослабление рубля, проходившее в среду, может сигнализировать о глобальном развороте на мировых финансовых рынках. Если доллар подорожает до 65 рублей, российская валюта может вступить на путь нового снижения.
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
— Российский рубль накануне сдавал позиции. Российская валюта и российский рынок оказались под давлением, вероятно, связанным с фиксацией прибыли. Ранее в октябре российские активы пользовались повышенным спросом, а индексы и голубые фишки обновляли многолетние или исторические максимумы.
Однако с прошлой недели рынки заняли более оборонительную позицию. Американские и европейские площадки при этом по большей части развивают наступление, поэтому в данном случае сложно связать осторожность российских участников с глобальной тягой в защитные активы.
Также трудно связать слабость рубля с динамикой нефти: стоимость черного золота подросла во второй половине торгов в среду.
Возможно, что российские игроки с опаской смотрят на китайские рынки, попавшие под удар на фоне беспорядков в Гонконге и на сомнениях вокруг прорыва в торговых переговорах.
Против рубля могли также сыграть сообщения о предложении в Госдуме вернуть "мягкий" контроль над динамикой курса рубля. Подобные предложения крайне негативно воспринимаются рынками, вызывая коленный рефлекс в виде распродажи.
Может оказаться так, что ослабление рубля — это один из первых признаков фиксации прибыли к концу года, и за ней последуют более серьезные подвижки на площадках в других странах, а рубль выступает своеобразной канарейкой в угольной шахте, предвещающей глобальный разворот рынков.
Строго подтвердить или опровергнуть этот факт можно будет, наблюдая за динамикой российской валюты вблизи отметки 65 рублей за доллар и 71,5 за евро. Это области, в которых ранее усиливались покупки рубля. Если на этот раз рынки без сопротивления пустят рубль дальше, можно будет говорить о выходе на финальный тренд на ослабление до конца года.
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Теги:
Рынки , Экономика , Александр Купцикевич , Госдума , "Российская газета" , Евро , Доллар
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