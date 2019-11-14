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Российские акции стали лучшими в мире. Почему? 

Вести Экономика 1 час назад
Российские акции стали лучшими в мире
Фото: ТАСС
Фондовый рынок России в этом году стал лидером по темпам роста во всем мире. В чем успех? Почему инвесторам так нравятся акции российских компаний?
Несмотря на небольшую коррекцию в последние дни, российские акции в этом году демонстрируют ралли, затмевающее все фондовые рынки мира.
Это происходит во многом благодаря дивидендной доходности, почти вдвое превышающей аналогичный показатель в других развивающихся странах, пишет Bloomberg.
Долларовый индекс РТС вырос на 34%, пробив вверх свой уровень, предшествовавший введению санкций в 2014 г., на фоне ослабления опасений по поводу введения новых политических мер.
Финансовая стабильность РФ, укрепление валюты и низкая сравнительная стоимость также привлекают инвесторов: в 2019 г. только акции Греции опережают российский бенчмарк.
“Дивиденды сыграли решающую роль”, — поделился мнением с Bloomberg портфельный менеджер Swedbank Robur Fonder AB Елена Ловен, которая ждет продолжения ралли и в следующем году.
Российские акции «могут легко вырасти еще на 40-50% и все равно оставаться дешевыми», сказала она.
Последние несколько лет Министерство финансов настаивает, чтобы госкомпании РФ отдавали больше прибыли в виде дивидендов, и параллельно от этого выигрывают инвесторы фондового рынка.
С начала 2019 г. акции “Газпрома” подорожали более чем на 70% после того, как компания повысила дивиденды. Она планирует в будущем направить на дивиденды половину своей чистой прибыли.
Ажиотаж с дивидендами перекинулся на госбанки, включая “Сбербанк” и “Банк ВТБ”, отмечает аналитик BCS Global Markets Елена Царева.
“У Сбербанка и ВТБ не было достаточно капитала, чтобы платить более высокие дивиденды до этого года, но сейчас уровень капитала, потенциал роста и уровень рентабельности позволяют выплачивать более щедрые дивиденды, — сказала Царева. — Рост в экономике и кредитование не велики, но дивиденды высокие, а обстановка стабильная”.
Из 23 российских компаний в индексе MSCI Emerging Markets 15 обеспечили инвесторам общую отдачу выше среднего для этого индекса уровня в 14% в этом году, свидетельствуют данные, проанализированные агентством Bloomberg.
Аналитики с начала года повышают прогнозы по прибыли российских компаний и понижают при этом оценки по компаниям развивающихся стран в целом.
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Теги:
Рынки , Компании , Елена Царева , Газпром , Банк ВТБ , Сбербанк России , Минфин , Bloomberg
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