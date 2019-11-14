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Фондовые торги в России открылись в плюсе 

Банки.ру 2 часа назад
Фондовые торги в России открылись в плюсе
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,16% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 938,68 пункта. Индекс РТС скорректировался вверх на 0,06% до отметки 1 438,74.
«Утренняя неопределенность на азиатских рынках задает нейтральный внешний фон перед началом торгов российскими акциями, открытие рынка будет нейтральным. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 905—2 965 пунктов, по индексу РТС — 1 425—1 450 пунктов. Сегодня КТК опубликует операционную и финансовую отчетность за девять месяцев», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.
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Теги:
Рынки , Вадим Иосуб , Московская биржа
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