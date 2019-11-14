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Путин призвал сохранить баланс на энергорынках 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Путин призвал сохранить баланс на энергорынках
Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин призвал к сохранению баланса на энергорынках, поскольку стабильность является благом для всей мировой экономики.
Глава государства на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил журналистам, что необходимость дальнейшего сотрудничества со странами ОПЕК в рамках сокращения нефти есть.
"У нас с ОПЕК налажен очень конструктивный диалог. Мы понимаем, с чем связана такая жесткая позиция наших друзей к Саудовской Аравии с IPO Aramco. Это все понимают, это не секрет Полишинеля. Должны относиться к этому с уважением", — сказал Путин.
По его словам, перспектива сотрудничества с ОПЕК будет заключаться не только в том, чтобы сдерживать добычу, либо сокращать ее.
"Та система отношений, которая сложилась между Россией и ОПЕК, а также другими странами, не входящими в ОПЕК, — это действенный инструмент сохранения нужного всем: и потребителям энергоресурсов, и производителям баланса на мировом энергетическом рынке", — добавил президент РФ.
Он подчеркнул, что Россия исходит из того, что добиться этого баланса возможно общими усилиями не в ущерб кому бы то ни было.
"Стабильность на мировых энергорынках является благом как для потребителя, так и для производителя, а значит, и для мировой экономики в целом, потому что создает условия стабильности поставок на мировой рынок энергоресурсов по приемлемым для всех ценам", — отметил Путин.
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Теги:
Рынки , Экономика , Владимир Путин , ОПЕК , БРИКС
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