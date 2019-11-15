Рубль растет к доллару и евро

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Курс евро: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
35 минут назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара снизился на 18 копеек — до 63,81 рубля.
Курс евро упал на 14 копеек и составил 70,36 рубля.
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