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​Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне» 

Банки.ру 35 минут назад
​Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне»
Фото: ТАСС
Российские фондовые индексы в пятницу начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,09% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 925,22 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,23% и равнялся 1 440,3 пункта.
Российский фондовый рынок завершил торги четверга умеренным снижением, напоминает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. В краткосрочной перспективе в пятницу эксперт ожидает попыток закрепления преимущественно в середине диапазона 2 900—2 950 пунктов.
«В среднесрочной перспективе на горизонте ноября большое значение для индекса будет иметь продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности и ряд корпоративных событий (в первую очередь представление «Газпромом» новой дивидендной политики 28 ноября)», — комментирует аналитик.
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Теги:
Рынки , Михаил Поддубский , Газпром , Промсвязьбанк , Московская биржа
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