​Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне»

Российские фондовые индексы в пятницу начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,09% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 925,22 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,23% и равнялся 1 440,3 пункта.

Российский фондовый рынок завершил торги четверга умеренным снижением, напоминает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский . В краткосрочной перспективе в пятницу эксперт ожидает попыток закрепления преимущественно в середине диапазона 2 900—2 950 пунктов.