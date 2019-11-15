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Неизвестная криптовалюта взлетела на 7 500 процентов 

Lenta.ru 27 минут назад
Неизвестная криптовалюта взлетела на 7 500 процентов
Фото: Reuters
Стоимость токена BLOCKv выросла на 7,5 тысячи процентов за час в пятницу, 15 ноября. Об этом свидетельствуют данные площадки Coinmarketcap.
По состоянию на 17:00 по московскому времени монета оценивается в 0,088 доллара. При этом объемы торгов альткоином увеличились на 18,8 тысячи процентов — до 66 тысяч долларов.
Общая капитализация монеты достигла 244 миллионов долларов, по этому показателю актив занял 33 место в списке крупнейших криптовалют.
Основной торговый объем (99,8 процента) BLOCKv приходится на платформу ChainX. Именно там и произошел «памп» альткоина — курс на ней в разы отличается от других площадок. Цифровой актив также представлен на крупных биржах Bitfinex и Bittrex.
В сентябре сообщалось, что Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота децентрализованных криптовалют, которая лишит владельцев цифровых активов анонимности.
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