В ЕК ответили на слова Путина о транзите газа через Украину

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Представитель Еврокомиссии Мина Андреева прокоомментировала слова президента России Владимира Путина о риске прекращения транзита российского газа через территорию Украины, передает РИА «Новости». По ее словам, Еврокомиссия «сохраняет спокойствие». "Мы продолжаем делать свою работу и участвовать в проведении трехсторонних переговоров по газу, чтобы найти решение", — сказала Андреева. Действующий контракт на поставки газа на Украину и транзит через ее территорию в ЕС истекает 31 декабря 2019 года. Сейчас Россия, Еврокомиссия и Украина ведут консультации по заключению нового газового контракта с 2020 года. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — Путин рассказал об угрозе прекращения транзита газа через Украину — В Брюсселе все спокойно: Украина надоела Европе

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