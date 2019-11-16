В ЕК ответили на слова Путина о транзите газа через Украину

Представитель Еврокомиссии Мина Андреева прокоомментировала слова президента России Владимира Путина о риске прекращения транзита российского газа через территорию Украины, передает РИА «Новости».
По ее словам, Еврокомиссия «сохраняет спокойствие».
"Мы продолжаем делать свою работу и участвовать в проведении трехсторонних переговоров по газу, чтобы найти решение", — сказала Андреева.
Действующий контракт на поставки газа на Украину и транзит через ее территорию в ЕС истекает 31 декабря 2019 года. Сейчас Россия, Еврокомиссия и Украина ведут консультации по заключению нового газового контракта с 2020 года.
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