Названы валюты выгоднее доллара в ближайшие два года

Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade, специально для "Российской газеты":

— Рублевые инструменты из-за своей высокой на данный момент доходности продолжат пользоваться повышенным спросом скорее, чем любые другие торгуемые на Мосбирже инструменты, номинированные в иностранных валютах.

Среди них с прицелом уже на конец 2019 года будет все же интереснее других китайский юань, по отношению к которому курс доллара США уже упал с недавних 7,20 до 6,97 юаней. И это несмотря на все еще неурегулированные с Америкой торговые вопросы.

Евро также перспективнее, чем доллар, и если не в первом, то во втором полугодии 2020 года может лучше подорожать именно к доллару, а не к рублю. Так как ниже нынешнего "плинтуса" ставки Европейского ЦБ уже опуститься не могут, а вот любые намеки на более выгодную для инвесторов кредитно-денежную политику будут возможны.

Обязательно упомяну в этой связи и фунт стерлингов, но к нему интерес может возрасти только после реализации выхода Великобритании из Евросоюза . Если до 31 января "брекзит" наконец-то состоится, то и британская экономика, и весь измученный неопределенностью бизнес на европейском континенте смогут с облегчением выдохнуть и спокойно работать дальше по понятным правилам игры.

Некоторые из валют СНГ тоже могут набрать вес, но и риски держать в них деньги выше, чем в российском рубле. Например, у казахского тенге "сопротивляемость росту", увы, выше. Играют роль и соотношение экспортно-импортных оборотов, и размеры золотовалютных резервов, и психологические особенности настороженного к своей валюте бизнеса и населения Казахстана. Беларусь прекрасна. Но денежная система наших славянских соседей пусть и стала за пять лет после ввода новых белорусских рублей намного сильнее, но все еще очень зависима от внешних долгов и от проблем интеграции в рамках Союзного государства.

Интерес к турецкой лире очень велик. Но вложиться многим мешает геополитическая неопределённость вокруг Турции из-за полностью обоснованных, но и, согласитесь, рискованных попыток президента Эрдогана соскочить с орбиты влияния США. А это и риски финансовых санкций, и возможные сложности с переориентацией экономики. Значит, и опасения на этот счет значительной части инвесторов. Уж кому-кому, а россиянам имеющиеся здесь риски для курса национальной валюты, после всего пережитого за последние пять лет, понятны в полной мере.

Иена — самая невыгодная из "больших" валют. Ее реальная стоимость сильнее других "разбавлена" непрекращающейся несколько лет работой денежного "печатного станка" на полную мощность. А кроме того, в условиях бьющих рекорды бирж, именно из японских источников еще традиционно кредитуются многие инвесторы, меняя внушительные суммы в иенах на доллары, на евро и на национальные валюты. Затем размещают вырученные деньги в акции растущих компаний.