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Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Банки.ру + ещё 8 1 час назад
Фондовые торги в РФ открылись в минусе
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,41% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 929,73 пункта. Индекс РТС опустился на 0,38% — до отметки 1 446,16.
«Российский фондовый рынок завершил торги вторника умеренным ростом на 0,6% по индексу Мосбиржи. Локальное ухудшение настроений на глобальных рынках и коррекция нефтяных котировок могут затруднить дальнейшее восстановление индекса Мосбиржи, поэтому в базовом сценарии вновь ориентируемся на середину диапазона 2 900—2 950 пунктов», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский
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Теги:
Рынки , Цена на нефть , Экономика России , Валютные войны , Михаил Поддубский , Промсвязьбанк , Московская биржа
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