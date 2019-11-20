Фондовые торги в РФ открылись в минусе

Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,41% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 929,73 пункта. Индекс РТС опустился на 0,38% — до отметки 1 446,16.