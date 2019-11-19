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Биржи АТР закрылись преимущественно ростом на надеждах на торговое соглашение 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР закрылись ростом
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись в основном ростом, инвесторы надеются на скорое заключение торгового соглашения между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
Так, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 0,85%, до 2933,99 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,83%, до 1646,8 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,55%, до 27093,8 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,7%, до 6814,2 пункта. Японский Nikkei 225 понизился на 0,53%, до 23292,65 пункта, а южнокорейский KOSPI — на 0,34%, до 2153,24 пункта.
В последние дни мировые инвесторы проявляют оптимизм на надеждах, что две ведущие экономики мира, США и Китай, в скором времени заключат первую часть торгового соглашения. Трейдеры ожидают более четких новостей о ходе переговоров между странами. Ранее телеканал CNBC сообщил со ссылкой на правительственный источник, что в Китае присутствует некий пессимизм в отношении перспектив соглашения. С другой стороны, тот факт, что США планируют продлить лицензию на работу американских компаний с китайской Huawei, дает рынкам поддержку.
"Переговоры продолжаются, и первая фаза соглашения выглядит скорее вероятной, чем нет, но, как обычно, дьявол кроется в деталях. Настроение рынка будет напрямую зависеть от снижения пошлин", — приводит агентство Франс Пресс мнение валютного стратега National Australia Bank Родриго Катриля (Rodrigo Catril).
Инвесторы также продолжают отыгрывать тот факт, что Центральный банк Китая снизил ставки по кредитам впервые за последние четыре года. Это явилось своеобразным сигналом рынкам о том, что политики готовы действовать, чтобы поддержать замедление экономического роста.
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Теги:
Рынки , France-Presse
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