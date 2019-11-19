Россия остается ведущим торговым партнером Беларуси

Россия — ведущий торговый партнер Беларуси, доля в белорусской внешней торговле — стабильно порядка 50% (по итогам 2018 года — 49,2%).

В 2018 году двусторонний товарооборот увеличился на 9,4% по отношению к 2017 году и составил 35,56 млрд долларов. Экспорт из России в Беларусь — 22,61 млрд (+15,4%), импорт из Беларуси в Россию — 12,94 млрд (+0,4%).

Россия прочно удерживает первое место по накопленным инвестициям в белорусскую экономику: на конец l полугодия 2019 года — 3,8 млрд долларов. Белорусские капиталовложения в экономику России — 717,8 млн долларов. В Беларуси работает около 2,4 тысяч предприятий с участием российского капитала.