Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Газ и фейки: Украина обвинила Россию в шантаже
Газ и фейки: Украина обвинила Россию в шантаже
Экономика
Кремль ответил на претензии Киева по газу
Кремль ответил на претензии Киева по газу
Экономика
«Нафтогаз» прокомментировал рекомендации ЕК по газу
«Нафтогаз» прокомментировал рекомендации ЕК по газу
Экономика
ЦБ сообщил о стресс-тестировании 15 банков
ЦБ сообщил о стресс-тестировании 15 банков
Компании
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.76
$
63.94
70.58
70.80
Прогноз
25.11 – 02.12
$
63.40
70.36
Индексы и котировки Brent
61.92
+0.03 Золото
1467.37
+0.14 РТС
1451.67
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
19.11
1.1073
–0.0055
04.11
1.1128
15.11
05.11
24.10

Россия остается ведущим торговым партнером Беларуси 

Российская Газета 40 минут назад
Россия остается ведущим торговым партнером Беларуси
Фото: Российская Газета
Россия — ведущий торговый партнер Беларуси, доля в белорусской внешней торговле — стабильно порядка 50% (по итогам 2018 года — 49,2%).
В 2018 году двусторонний товарооборот увеличился на 9,4% по отношению к 2017 году и составил 35,56 млрд долларов. Экспорт из России в Беларусь — 22,61 млрд (+15,4%), импорт из Беларуси в Россию — 12,94 млрд (+0,4%).
Россия прочно удерживает первое место по накопленным инвестициям в белорусскую экономику: на конец l полугодия 2019 года — 3,8 млрд долларов. Белорусские капиталовложения в экономику России — 717,8 млн долларов. В Беларуси работает около 2,4 тысяч предприятий с участием российского капитала.
Крупнейший совместный инвестиционный проект — строительство при участии "Росатома" первой Белорусской АЭС (два энергоблока мощностью по 2400 МВТ) в Гродненской области. Финансирование осуществляется за счет российского государственного экспортного кредита в сумме 10 млрд долларов.
Видео дня. Какие нарушение допускают продавцы молочки
Российская Газета: последние новости
Названы валюты выгоднее доллара в ближайшие два года Названы валюты выгоднее доллара в ближайшие два года Французские СМИ отметили достижения России в отказе от доллара Французские СМИ отметили достижения России в отказе от доллара В США начал замедляться рост добычи газа В США начал замедляться рост добычи газа
Комментарии 
Теги:
Рынки , Компании , Экономика , Росатом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Газ и фейки: Украина обвинила Россию в шантаже
Газ и фейки: Украина обвинила Россию в шантаже
Кремль ответил на претензии Киева по газу
Кремль ответил на претензии Киева по газу
«Нафтогаз» прокомментировал рекомендации ЕК по газу
«Нафтогаз» прокомментировал рекомендации ЕК по газу 5
ЦБ сообщил о стресс-тестировании 15 банков
ЦБ сообщил о стресс-тестировании 15 банков
Польша назвала причину отказа от российского газа
Польша назвала причину отказа от российского газа 42
Видео
Украина отказалась от предложения «Газпрома»
00:43
Украина отказалась от предложения «Газпрома»
Экономика
Иностранцы бросились вкладывать в Россию
03:56
Иностранцы бросились вкладывать в Россию
Экономика
Украину рассмешило предложение России по газу