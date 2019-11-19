Крепкий доллар: почему Россия поддерживает США

Россия опять покупает американские облигации. В сентябре этого года ЦБ РФ нарастил вложения в американские бонды — на $780 млн В качестве причин этого события эксперты называют укрепление курса доллара и потери России от инвестиций в активы, номинированные в китайском юане.

Россия вновь активно вкладывается в американские государственные бумаги. Так, в сентябре этого года наша страна нарастила эти вложения до $10,075 млрд, увеличив почти на $780 млн Эти данные приводит минфин США на своем сайте.

Вложения России в долгосрочные казначейские бумаги США составили $3,066 млрд, в краткосрочные — $7,009 млрд

Американские казначейские облигации — это долговые бумаги, которые выпускает министерство финансов США. Покупать их может любой инвестор — физическое или юридическое лицо, если только к нему США не применяет санкции, запрещающие покупку госдолга. То есть покупать госдолг не может Иран и КНДР.

Пик российских вложений в гособлигации США был в феврале 2013 года: тогда они достигали $164,3 млрд

После ЦБ начал «выход из доллара». Отправной точкой стал 2014 год, когда против России были введены санкции со стороны Госдепа США . В результате планомерного ухода из таких активов в мае 2018 года России выбыла из числа 30 крупнейших держателей бондов США.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила продажу госбумаг США намерением денежных властей страны диверсифицировать вложения золото-валютных резервов (ЗВР).

И эксперты одобряли эту политику. Введение антироссийских санкций, кроме наложения на Россию множества запретов, чревато тем, что в любой момент США имеют возможность заблокировать активы страны под санкциями, вложенные в финансовые инструменты, номинированные в долларах, объясняет генеральный директор УК «Ронин Траст» Сергей Стукалов

При этом освободившийся капитал наша страна вкладывала в золото, купив, например, только за прошлый год драгоценного металла на $32 млрд

Также ЦБ активно приобретал китайскую валюту. Однако эти инвестиции оказались неудачными и принесли многомиллиардные потери из-за девальвации юаня. За последние 12 месяцев курс юаня обвалился на 14%, и накопленные убытки российского центробанка оценивались в $10 млрд

При этом главными держателями американских госбумаг остаются Япония с $1,14 трлн. и Китай с $1,1 трлн.

Хотя в сентябре этого года центробанки этих стран продавали эти активы. Так, Япония избавилась от рекордного за всю историю объема гособлигаций США — почти на $20 млрд

Второй по величине кредитор Америки — Китай продает казначейские бумаги уже шесть месяцев подряд и общий объем вложений опустился до минимума с мая 2017 года — $1,1 трлн.

Доходность американских ценных бумаг сравнительно невысока — сейчас она составляет 1,75% годовых по облигациям со сроком обращения 10 лет, отмечает начальник аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко . Он напоминает, что в сентябре этого года доходность американских бондов проваливалась и до 1,4%, и именно такое снижение, скорее всего, и привело к распродаже облигаций Китаем и Японией. Но потом доходность подскочила до 2%, что вызвало новую волну покупок.

Любой крупный ЦБ с большими резервами производит ревизию активов, говорит аналитик « БКС Брокер Нарек Авакян . Поэтому Япония и Китай периодически то увеличивают, то уменьшают вложения в американские гособлигации.

Что же касается российского ЦБ, то регулятор стал наращивать резервы в американских бумагах скорее всего под влиянием укрепления доллара, предполагает Манаенко.

Учитывая, что сейчас объем золото-валютных резервов (ЗВР) подбираются к историческим максимумам, увеличение вложений России в американские гособлигации в пределах $5 млрд можно рассматриваться просто как небольшую реструктуризацию портфеля ЦБ, говорит Авакян.

Между тем не только Россия наращивает вложения в госбумаги США. Также поступает и Израиль. Страна нарастила объем вложений до $46 млрд, тогда как в начале этого года было $30 млрд Израиль увеличивает их на протяжении пяти из последних шести месяцев и довел объем инвестиции до рекордного максимума.

США являются ключевых стратегическим союзником страны, экономические интересы у обоих государств очень широкие, да и отношения между США и Израилем сейчас самые тесные за последние два десятилетия, поясняет Авакян. Видимо, поэтому Банк Израиля и решил поддержать американский госдолг «своим звонким шекелем».