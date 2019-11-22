Нефть торгуется без единой динамики на неопределенности в торговых отношениях США и КНР

Мировые цены на нефть в пятницу днем демонстрируют смешанную динамику — отсутствие ясности в перспективах торговых отношений между США и КНР удерживает инвесторов от активных действий на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.27 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,03% — до 64 долларов за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — снижалась на 0,32%, до 58,39 доллара за баррель.

Ключевым фактором для инвесторов остается неопределенность в торговых отношениях США и Китая. С одной стороны, на этой неделе СМИ сообщали, что США могут отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которые должны вступить в силу 15 декабря. В то же время сенат США принял резолюцию в поддержку прав человека в Гонконге на фоне нескольких месяцев протестов в городе, в связи с чем власти Китая выразили протест. На этом фоне трейдеры не исключают, что заключение первой части торгового соглашения может быть отложено на следующий год.