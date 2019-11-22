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Нефть торгуется без единой динамики на неопределенности в торговых отношениях США и КНР 

Прайм + ещё 5 3 часа назад
Нефть торгуется без единой динамики
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в пятницу днем демонстрируют смешанную динамику — отсутствие ясности в перспективах торговых отношений между США и КНР удерживает инвесторов от активных действий на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.27 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,03% — до 64 долларов за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — снижалась на 0,32%, до 58,39 доллара за баррель.
Ключевым фактором для инвесторов остается неопределенность в торговых отношениях США и Китая. С одной стороны, на этой неделе СМИ сообщали, что США могут отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которые должны вступить в силу 15 декабря. В то же время сенат США принял резолюцию в поддержку прав человека в Гонконге на фоне нескольких месяцев протестов в городе, в связи с чем власти Китая выразили протест. На этом фоне трейдеры не исключают, что заключение первой части торгового соглашения может быть отложено на следующий год.
"Рынки оказались заложниками новостей — хороших или плохих — из Китая или США. Даже если первая часть торгового соглашения будет подписана, я не верю, что это конец истории, она просто сдвинется к немецким автомобилям или японскому экспорту", — приводит агентство Рейтер слова руководителя отдела экономических исследований Indosuez Мари Оуэнс Томсен (Marie Owens Thomsen).
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Теги:
Рынки , Прогноз эксперта , Сенат США , Reuters
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