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Эксперты предсказали судьбу рубля в 2020-м году 

Рамблер + ещё 2 5 часов назад
Аналитики, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину РБК, считают, что к Новому году курс российской валюты упадет до 64–65 рублей за доллар.
Издание отмечает, что похожие значения показал консенсус-опрос экономистов, проведенный Bloomberg. По их мнению, в четвертом квартале российская валюта будет торговаться на уровне 64,18 рубля за доллар.
При этом базовый сценарий аналитиков Сбербанка предполагает ослабление курса до 67 рублей за доллар до конца года.
В Кремле назвали рецепты для оживления экономики
Аналитики связывают ослабление рубля с торговой войной США и Китая и неопределенностью в переговорах стран.
Как сообщает «Рамблер», ранее прогнозы инвесторов по колебаниям курса рубля опустились до минимума с докризисного 2014 года. Вмененная волатильность рубля (то, как рынок оценивает будущие колебания курса) в ноябре опустилась до 8,4 процента.
В декабре 2014-го — январе 2015 года вмененная волатильность достигала 56–57 процентов. Вмененная волатильность показывает, насколько рынок сейчас спокойный или нервный.
Комментарии39 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Рынки , Видео , Судьба рубля , Григорий Березкин , Сбербанк России , Bloomberg , РБК
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