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Рублю предрекли ослабление к Новому году 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
Рублю предрекли ослабление к Новому году
Фото: РИА Новости
Аналитики, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину РБК, считают, что к Новому году курс российской валюты упадет до 64–65 рублей за доллар.
Издание отмечает, что похожие значения показал консенсус-опрос экономистов, проведенный Bloomberg. По их мнению, в четвертом квартале российская валюта будет торговаться на уровне 64,18 рубля за доллар.
При этом базовый сценарий аналитиков Сбербанка предполагает ослабление курса до 67 рублей за доллар до конца года.
Аналитики связывают ослабление рубля с торговой войной США и Китая и неопределенностью в переговорах стран.
Как сообщает «Рамблер», ранее прогнозы инвесторов по колебаниям курса рубля опустились до минимума с докризисного 2014 года. Вмененная волатильность рубля (то, как рынок оценивает будущие колебания курса) в ноябре опустилась до 8,4 процента.
В декабре 2014-го — январе 2015 года вмененная волатильность достигала 56–57 процентов. Вмененная волатильность показывает, насколько рынок сейчас спокойный или нервный.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Рынки , Григорий Березкин , Сбербанк России , Bloomberg , РБК
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