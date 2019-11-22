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Биржи АТР, кроме Китая, растут в рамках коррекции 

Прайм 3 часа назад
Биржи АТР растут в рамках коррекции
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в пятницу после двух дней снижения, при этом рынки КНР остаются под давлением из-за неопределенности в торговых отношениях с США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.25 мск японский индекс Nikkei 225 повышался на 0,45% — до 23139,6 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,18% — до 26515,79 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,08%, до 2098,17 пункта, Австралийский S&P/ASX 200 закрылся ростом на 0,55% — до 6709,8 пункта.
Вместе с тем индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,68% — до 2883,87 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,38%, до 1608,01 пункта.
В пятницу большинство бирж АТР восстанавливаются после двух дней снижения. Однако, несмотря на коррекционный рост, трейдеров продолжают беспокоить противоречивые новости по торговым отношениям Китая и США.
С одной стороны, на этой неделе СМИ сообщали, что США могут отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которые должны вступить в силу 15 декабря. В то же время сенат США принял резолюцию в поддержку прав человека в Гонконге на фоне нескольких месяцев протестов в городе, в связи с чем власти Китая выразили протест. На этом фоне трейдеры не исключают, что заключение первой части торгового соглашения может быть отложено на следующий год.
"Эта дата повышения пошлин — 15 декабря — по-прежнему оказывает давление на рынки. Необходимо ощущение, что эскалации торговой войны не будет", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс старший рыночный стратег Prudential Financial Куинси Кросби (Quincy Krosby).
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Теги:
Рынки , Сенат США , Associated Press
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