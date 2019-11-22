Золото дорожает на сохранении торговых рисков

Стоимость золота растет в пятницу утром в связи с отсутствием ясности в перспективах заключения торгового соглашения между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.43 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,7 доллара, или на 0,18%, до 1466,25 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,19%, до 17,098 доллара за унцию.

Ключевым фактором для мировых рынков остаются торговые отношения между США и Китаем. Неопределенность относительно заключения первой части торговой сделки способствует тому, что инвесторы предпочитают сохранять осторожность.

"Торговая сделка, определенно, является ключевой темой в тот момент, когда похоже, что смягчение монетарной политики ФРС США приостановлено, поэтому любые хорошие новости по торговому спору являются негативным фактором для золота, а любая задержка — позитивным", — сказал агентству Рейтер старший менеджер международного отдела ABC Bullion Николас Фраппелл (Nicholas Frappell).

На текущей неделе ФРС опубликовала протокол октябрьского заседания, на котором регулятор снизил ставку на 25 базисных пунктов, до уровня в 1,5-1,75% годовых. Согласно протоколу, члены комитета по открытым рынкам ФРС считают, что текущая ставка окажет достаточную поддержку американской экономики. Трейдеры предположили, что это может означать паузу в смягчении кредитно-денежной политики США.