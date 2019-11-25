Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири»
Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири»
Экономика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по газу
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по газу
Компании
Назначен новый главный по мусору в России
Назначен новый главный по мусору в России
Экономика
Многомиллиардную трассу продлят до Владивостока
Многомиллиардную трассу продлят до Владивостока
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.86
$
63.94
70.36
70.54
Прогноз
25.11 – 02.12
$
64.50
72.50
Индексы и котировки Brent
63.48
+0.02 Золото
1459.62
+0.12 РТС
1456.08
–0.25
Динамика валют
EUR / USD
25.11
1.1012
–0.0021
11.11
1.1033
21.11
11.11
30.10

Фондовые биржи Европы растут на оптимизме вокруг торговли США и Китая 

Прайм + ещё 3 2 часа назад
Фондовые биржи Европы растут
Фото: Reuters
Основные фондовые индексы Европы растут в понедельник на оптимизме вокруг торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.25 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,66% — до 7375,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,51%, до 5923,36 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,48%, до 13226,77 пункта.
Последние заявления американской стороны возродили на рынках надежды на скорое заключение торгового соглашения США и Китая.
В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры по торговой сделке с Китаем продвигаются хорошо, и он стремится к заключению этой сделки. Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сказал в субботу, что заключение первой части торгового соглашения с Китаем все еще возможно к концу года.
Акции LVMH дорожают на 2,09% после того, как компания сообщила о приобретении Tiffany за 16,2 миллиарда долларов.
Инвесторы также обратили внимание на статистику из Германии по индексу делового климата. Показатель в ноябре вырос до 95 пунктов, как и ожидали аналитики.
Видео дня. Скидка за красивые глаза: ставки по кредитам снизят
Прайм: последние новости
Рубль повышается к доллару и евро на фоне пика налогового периода Рубль повышается к доллару и евро на фоне пика налогового периода Совет директоров МТС рекомендовал спецдивиденды за 9 месяцев в 13,25 рубля на акцию Совет директоров МТС рекомендовал спецдивиденды за 9 месяцев в 13,25 рубля на акцию Рынок акций РФ подрастет, рубль мало изменится в начале недели Рынок акций РФ подрастет, рубль мало изменится в начале недели
Комментарии 
Теги:
Рынки , Дональд Трамп , Роберт О'брайен
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири»
Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири» 1
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по газу
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по газу
Назначен новый главный по мусору в России
Назначен новый главный по мусору в России 1
Многомиллиардную трассу продлят до Владивостока
Многомиллиардную трассу продлят до Владивостока
Компанию богатейшего россиянина оставили ни с чем
Компанию богатейшего россиянина оставили ни с чем 3
Видео
Многомиллиардную трассу продлят до Владивостока
00:36
Многомиллиардную трассу продлят до Владивостока
Экономика Статьи
Быть бы живу: россиянам не хватает на жизнь
04:06
Быть бы живу: россиянам не хватает на жизнь
Личный счет
Москвичей вынудят раскошелиться
04:19
Москвичей вынудят раскошелиться
Личный счет Недвижимость
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
03:11
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
Личный счет
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
11:05
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Экономика Статьи
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
00:43
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
Экономика Статьи
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
04:53
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
Недвижимость Статьи
Путин признал тревогу из-за санкций
06:15
Путин признал тревогу из-за санкций
Экономика
Путин озаботился реальными доходами россиян
00:58
Путин озаботился реальными доходами россиян
Личный счет
Кремль резко ответил Киеву
00:43
Кремль резко ответил Киеву
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение