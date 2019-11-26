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Российские индексы в начале торгов колеблются вокруг отметок закрытия 

Банки.ру + ещё 13 2 часа назад
Российские индексы колеблются вокруг отметок закрытия
Фото: Reuters
Российские фондовые индексы на открытии торгов вторника почти не меняют значения по сравнению с закрытием предыдущих торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавлял символические 0,01%, индекс РТС — 0,13%. К 10:13 индексы потеряли по 0,05%: индекс Мосбиржи составил 2 953,71 пункта, индекс РТС — 1 453,97.
Впоследствии индексы незначительно колеблются вокруг отметок предыдущего закрытия, на 10:20 они составляют 2 955,42 и 1 454,66 пункта, демонстрируя нулевую динамику.
«В последнюю неделю ноября для российского индекса будет значимым продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности. Уже сегодня свои финансовые результаты представит «ЛУКОЙЛ», они с учетом его доли в индексе Мосбиржи интересны для определения размера дивидендов после вступления в силу новой дивидендной политики (привязка выплат к свободному денежному потоку). Также складывающийся на начало торгов позитивный внешний фон способен подтолкнуть индекс Мосбиржи к росту в середину диапазона 2 950—3 000 пунктов», — отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, распространенном перед началом торгов.
Позже во вторник индексы демонстрируют более уверенный рост: на 10:31 индекс Мосбиржи в плюсе на 0,17%, индекс РТС — на 0,11%, составляя 2 960,43 и 1 456,2 пункта соответственно.
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Комментарии 
Теги:
Рынки , Цена на нефть , Роман Антонов , Промсвязьбанк , Московская биржа , Лукойл
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