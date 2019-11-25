Рубль растет к доллару и евро

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30.10
Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
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ещё 3
58 минут назад
Фото:
RT на русском
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара снизился на 5 коп. — до 63,82 рубля.
Курс евро упал на 5 коп. и составил 70,37 рубля.
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