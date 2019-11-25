Биржи АТР закрылись ростом

Биржи АТР закрылись в основном ростом вслед за американскими рынками

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись преимущественно ростом индексов на фоне подъема на американских рынках в конце прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,74% — до 2906,59 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снизился на 0,44%, до 1600,45 пункта, гонконгский Hang Seng Index — поднялся на 1,5%, до 26993,04 пункта. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,78% — до 23292,81 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,02%, до 2123,5 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,32%, до 6731,4 пункта.

Азиатские инвесторы поддержали пятничный оптимизм на рынках США, которые закрылись ростом на 0,1-0,3% в связи с возвращением оптимизма относительно перспектив разрешения торгового конфликта США и Китая. Трейдеры также обратили внимание на заявления советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена , который сказал в субботу, что заключение первой части торгового соглашения с Китаем все еще возможно к концу года.

Дополнительную поддержку японской бирже оказало снижение курса иены к доллару, которое является положительным фактором для экспортеров страны.