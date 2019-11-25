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Биржи АТР закрылись в основном ростом вслед за американскими рынками 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР закрылись ростом
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись преимущественно ростом индексов на фоне подъема на американских рынках в конце прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,74% — до 2906,59 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снизился на 0,44%, до 1600,45 пункта, гонконгский Hang Seng Index — поднялся на 1,5%, до 26993,04 пункта. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,78% — до 23292,81 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,02%, до 2123,5 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,32%, до 6731,4 пункта.
Азиатские инвесторы поддержали пятничный оптимизм на рынках США, которые закрылись ростом на 0,1-0,3% в связи с возвращением оптимизма относительно перспектив разрешения торгового конфликта США и Китая. Трейдеры также обратили внимание на заявления советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, который сказал в субботу, что заключение первой части торгового соглашения с Китаем все еще возможно к концу года.
Дополнительную поддержку японской бирже оказало снижение курса иены к доллару, которое является положительным фактором для экспортеров страны.
"Ослабление иены подтолкнуло инвесторов к покупке акций. Текущий курс иены является положительным фактором", — прокомментировал агентству Франс Пресс динамику на японской бирже брокер IwaiCosmo Securities Тошикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).
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Теги:
Рынки , Роберт О'брайен , France-Presse
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