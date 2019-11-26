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Сербия откроет свой рынок газа 1 октября 2020 года 

ТАСС 54 минуты назад
Сербия откроет свой рынок газа 1 октября 2020 года
Фото: ТАСС
Газовые интерконнекторы, строительство которых запланировано в Сербии как продолжение газопровода "Турецкий поток", создадут условия для открытия рынка газа в стране с 1 октября 2020 года. Об этом заявил в понедельник генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович.
По его словам, возглавляемая им структура 1 октября текущего года создала компанию "Транспортгаз Сербия" и продолжит процесс разделения сфер деятельности согласно требованиям ЕС и Европейского энергетического сообщества. "Сербиягаз" в предстоящий период начнет строить интерконнектор Ниш — Димитровград — София, на который выделены средства европейских фондов в размере 48 млн евро, а также интерконнектор с Румынией, что вместе с направлением снабжения газом из Баумгартена (Центральноевропейский газовый хаб) и газопроводом от болгарской до венгерской границы как продолжением "Турецкого потока" создаст условия для открытия рынка газа в Сербии уже 1 октября 2020 года в соответствии с европейскими правилами и нормами", — цитирует Баятовича пресс-служба возглавляемой им компании.
Сообщается, что ЕС выделил на создание программного обеспечения SCADA для управления газотранспортной системой Сербии 1,7 млн евро. Это должно обеспечить надежность поставок в стране и за ее пределами.
В октябре президент Сербии Александар Вучич на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что сербская часть трубопровода "Турецкий поток" будет готова к концу года. Ранее он отмечал, что его страна планирует в три раза увеличить закупку российского газа — с 2 млрд до 6-7 млрд кубометров, в том числе через "Турецкий поток". Сербия начала строительные работы на своем участке газопровода, не дожидаясь завершения работ на болгарском отрезке. Прокладкой в Сербии трубопровода от границы с Болгарией до границы с Венгрией занимается совместное предприятие "Газпрома" и "Сербиягаза" Gastrans d. o. o. Novi Sad.
Поставки газа по сербскому участку "Турецкого потока" стартуют до конца апреля 2020 года. Предполагается, что он начнется у города Заечара на границе с Болгарией и пересечет границу с Венгрией близ города Хоргоша. Входная мощность, как ожидается, составит около 13,88 млн кубометров газа в сутки, выходная — порядка 10 млн Проект "Турецкий поток" предполагает прокладку трубопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.
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Теги:
Рынки , Экономика , Душан Баятович , Валентина Матвиенко , Александар Вучич , Газпром , ЕС , Совет Федерации
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