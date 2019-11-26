Биткоин рухнул

Биткоин подешевел до минимума с мая — 6558,14 доллара. Об этом со ссылкой на данные сайта CoinDesk сообщают «Вести. Экономика».

CoinDesk — новостной сайт, который специализируется на биткоине и других цифровых валютах. Биткоин — популярнейшая в мире криптовалюта. Сегодня утром ее стоимость, как сообщал «Рамблер», опускалась до 6558,14 доллара. Биткоин не оценивался дешевле с мая. Таким образом, за последний месяц эта электронная валюта подешевела сразу на три тысячи долларов.

«Вести. Экономика» объясняют это главным образом тем давлением, которое на биткоин оказало решение властей Китая ужесточить контроль за операциями с криптовалютой на фоне имевших место ранее противоположных «сигналов» лидера этой страны Си Цзиньпина

Не так давно тот назвал технологию блокчейна перспективной, после чего биткоин подорожал до 10 тысяч долларов. Следом китайский центральный банк назвал природу ICO, IFO, IEO и STO противозаконной, призвав инвесторов к осторожности, и биткоин подешевел сразу на 11%.

На момент написания новости (11:50 по московскому времени), согласно данным CoinDesk, биткоин стоит 7226,45 доллара.