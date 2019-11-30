Холодная пора: Порошенко срывает сделку с Россией

Без российского газа Украину будет ждать непростая зима, предупреждают в Госдуме . Постановление о запрете прямых закупок у Москвы готовится провести через голосование в Раде экс-президент Петр Порошенко . По его мнению, такая сделка с Россией угрожает национальной безопасности.

Украину может ждать непростая зима, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев . Так он прокомментировал заявление партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» о намерении внести в Раду проект постановления о запрете прямых покупок газа в России.

Такие методы не помогут Киеву построить диалог с Москвой, сказал Селезнев в интервью RT. Депутат отметил, что Россия всегда была за конструктивность в переговорах. Он напомнил, что российские условия восстановления покупок газа абсолютно понятны. Также прозрачны предложения нашей страны, выдвигаемые для продолжения полноценного транзита газа через Украину в Европу.

По мнению Селезнева, украинские политики пытаются показать, насколько Киеву тяжело вести беседы с Москвой, и в ситуации, когда зимой не хватит газа для отопления домов и работы предприятий, снова во всем обвинить Россию.

Поэтому инициативы партии Порошенко появляются, чтобы в будущем объяснить сложившиеся проблемы украинцам, пояснил депутат.

Киев отказался от прямых покупок газа у России в ноябре 2015 года, заявив, что цена в $243 за кубометр является завышенной. Четыре года Украина получает топливо, приобретенное по реверсу из Европы. такой газ обходится значительно дороже прямых закупок. В этом году президент «Газпрома» Алексей Миллер неоднократно заявлял, что концерн готов восстановить прямые поставки и даже дать скидку в 25%. Но партия Порошенко настаивает, что в закупках российского топлива есть угроза национальной безопасности.

По мнению украинского бизнесмена и телеведущего Андрея Пальчевского, природный газ «растлил» Украину, а поставки топлива из России могут привести к гибели страны.

По его словам, Киев слишком привязался к газовой трубе, которая разделила жителей страны на богатых и бедных. Если президенту Украины удастся решить эту проблему, то дела пойдут в гору, считает телеведущий.

Но без приобретения топлива у других стран Украина обойтись не может. Как сообщал «Газета.Ru» сопредседатель фонда энергетически стратегий Украины Дмитрий Марунич, по итогам 2018 года внутри страны было добыто примерно 20 млрд кубов газа, а потребила страна за прошлый год 32 млрд кубов. Порядка 10 млрд кубов — в этом вопросе цифры у различных украинских ведомств расходятся — Украина закупила у иностранных трейдеров.

Действующее соглашение о транзите газа через территорию Украины в Европу между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в 31 декабря 2019 года. Россия, Украина и ЕС провели несколько консультаций и теоретически договорились, что транзит газа в 2020 году может быть организован по европейскому праву. Но лишь в том случае, если Киев успеет привести свою энергетическую отрасль в соответствие с нормами Евросоюза к 1 декабря этого года. Необходимо было выделить газотранспортную систему в отдельное юридическое лицо и провести его сертификацию по европейскому законодательству. Пока что сертификацию компания «ГТС Украины» не прошла.

«Газпром» предлагал «Нафтогазу» продлить договор о прокачке газа на год и отказаться от выплаты штрафа, наложенного на российского поставщика судом Стокгольма. «Нафтогаз», в свою очередь, заявил, что Украину устроит долгий контракт — на 10 лет, по которому Россия обязуется прокачивать через украинскую трубу минимум 60 млрд кубов газа в год, а желательно — 90 млрд кубов. Отказываться от штрафа в $3 млрд «Нафтогаз» тоже не намерен. Чтобы добиться от «Газпрома» денег, украинская компания обращается в европейские суды с исками об аресте российского имущества.

Исполнительный директор «Нафогаза» Юрий Витренко в эфире украинского «Радио НВ» признал, что стоимости активов «Газпрома», замороженных по решению суда в Нидерландах, хватит для того, чтобы полностью взыскать компенсацию по решению Стокгольмского арбитража.

Как сообщил в начале ноября глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на своей странице в Facebook, «Нафтогаз» имеет претензии к «Газпрому» на $22 млрд, которые Киев не готов «понять и простить».

«Украина на списание штрафа не пойдет, потому что добровольно от $3 млрд никто в здравом уме не отказывается», заявил «Газете.Ru» партнер информационно-консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

«Партнеры Украины из ЕС дожмут чиновников «Нафтогаза», и договор на транзит будет подписан — скорее всего, сроком на один год, и в объемах прокачки газа меньших, чем на то претендует украинская сторона — примерно 40 млрд кубов в год», — пояснил в свою очередь старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов ,.

А долг «Газпрома» на $3 млрд будет погашен за счет поставок газа. На эту сумму Киев может получить около 1,7 млрд кубов, считает Суверов.