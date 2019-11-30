Что будет с рублем в декабре

Рынок акций РФ вырастет, курс рубля мало изменится в декабре

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в декабре умеренного повышения рынка акций РФ по основным биржевым индексам и стабильности рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи повысится в декабре на 0,7% до 2955,7 пункта, РТС — на 0,8% до 1450,3 пункта.

Курс доллара к Новому году повысится на символические 10 копеек, до 64,4 рубля, евро — не изменится: около 70,85 рубля, ожидают аналитики.

Цена на нефть марки Brent за декабрь повысится на 2 доллара, до уровня 62,5 доллара за баррель, частично компенсируя повал последних торгов осени, курс евро останется около отметки 1,1 доллара, стоимость золота — около 1450 долларов за тройскую унцию, инфляция в РФ составит 0,4% за месяц, также оценивают эксперты.

"ДЕКАБРЬ БУДЕТ ДОСТАТОЧНО НАПРЯЖЁННЫМ"

"Для мировых площадок декабрь будет достаточно напряженным", — задаёт лейтмотив ожиданий Андрей Манько из РИА Рейтинг.

Сергей Дейнека из компании "БКС премьер" относит к поворотным моментам для мировых индексов IPO крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco (5 декабря) и заседание ОПЕК+ в Вене (6 декабря), где решится будущее соглашения об ограничении нефтедобычи. Эти события могут определить среднесрочный вектор ценовой конъюнктуры "черного золота", добавляет он.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка в базовом сценарии ожидает пролонгации соглашения до середины будущего года с сохранением текущих квот.

Также он обращает внимание на предстоящее декабрьское заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, от которого он ожидает сохранения учётной ставки. "Данное решение уже заложено в котировки, а основное внимание инвесторов будет сосредоточено на комментариях, сопутствующих данному решению, которые могут повлиять на ожидания инвесторов относительно дальнейших действий американского регулятора", — говорит он. Заседание ФРС запланировано на 10-11 декабря.

"Основным фактором неопределенности по-прежнему будет выступать торговая война двух крупнейших экономик — США и Китая. Некоторым дедлайном является дата 15 декабря, когда может состояться очередной раунд взаимных пошлин. Пока рынки демонстрировали оптимизм, но в начале декабря, скорее всего, индексы США могут потерять порядка 5% из-за общей нервозности", — добавляет Манько.

При этом мировые рынки в целом выглядят перегретыми и не отражают особенностей текущего новостного фона, оценивает Владимир Евстифеев из банка "Зенит" . На кону решений торгового спора между США и Китаем стоят перспективы роста мировой экономики в 2020 году, однако нерешенность этой проблемы не мешает индексам покорять исторические максимумы, удивляется он. Все это говорит в пользу реализации коррекционного сценария в ближайшее время, поскольку ни со стороны политики, ни от экономической статистики не исходит позитивных сигналов, считает эксперт.

Впрочем, к концу месяца ситуация может выправиться — по мнению Дейнеки, президент США Дональд Трамп , очевидно, не утративший навыков шоумена, может готовить для фондовых рынков "рождественский сюрприз" в виде предварительного торгового договора с Китаем. Да и предвыборный цикл в США в разгаре, и действующему американскому лидеру пора демонстрировать конкретные результаты на "торговом фронте", добавляет он.

К тому же выборная кампания в Великобритании позволяет говорить о заметном снижении рисков, связанных с Brexit, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

И 3000 ПО ИНДЕКСУ МОСБИРЖИ ПО ПЛЕЧУ

Что касается успехов российского рынка в этом году на глобальном фоне, то индекс РТС продолжает удерживать второе место по темпам роста с начала года, а индекс РТС полной доходности может побороться и за первое место, поскольку с начала года он поднялся на 44%, отмечает Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс". Заметно прибавил и индекс Мосбиржи, который в состоянии уже в ближайшие недели пробить круглую отметку в 3 тысячи пунктов, следует из ожиданий аналитиков.

На российском рынке, скорее, будут преобладать оптимистичные настроения, что связано с умеренными внешними рисками, предновогодним ралли и ожиданиями дальнейшего снижение ключевой ставки Центробанком РФ из-за невысокой инфляции, считает Манько.

"С технической точки зрения вероятность достижения новых исторических максимумов до конца года, по нашим оценкам, на данный момент превышает 50%. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на декабрь — 2890-3015 пунктов", — уточняет Дейнека.

"Вероятность наступления внешних шоков не определена, но мы полагаем, что серьезных угроз для сырьевых и фондовых рынков до конца года нет… При нейтральном или благоприятном сценарии развития событий вероятен рост рынка в диапазон 3000–3200 пунктов по индексу Мосбиржи", — ещё более оптимистичен Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс".

Впрочем, Зварич ожидает продолжения коррекционного снижения на российском рынке и отступления индекса Мосбиржи в диапазоне 2850-2910 пунктов.

"Вместе с тем коррекция нефти и металлов во второй половине месяца, а также рынка в США в пределах диапазона 5–10% от текущих значений возможна. В этом случае индекс Мосбиржи завершит год в коридоре 2800-2850 пунктов", — не исключает и Ващенко. Но он полагает, что инвесторы начнут распродавать российские бумаги и фиксировать прибыль только в случае поступления резко негативных сигналов.

РУБЛЬ: СТАБИЛИЗАЦИЮ ПИШЕМ, МИНУС В УМЕ

Аналитики видят факторы для ослабления рубля в декабре — от технических до макроэкономических — но в этом случае потенциал снижения курса нацвалюты весьма ограничен, оценивают они.

Рубль, помимо ожидаемого увеличения волатильности на внешних рынках, столкнется с пиком погашений внешнего долга и увеличением объема покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила (на 61,6 миллиарда рублей, до 240 миллиардов), считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург"

Рубль в декабре может ослабнуть на фоне прогнозируемого роста бюджетных расходов, а также возможного снижения ключевой ставки в ЦБ конце года, добавляет Манько.

"Доллар может подняться в район 65 рублей, что снизит некоторую переоцененность рубля относительно фундаментально обоснованных значений", — оценивает Зварич.

"В отдельные торговые сессии курс рубля к доллару, весьма вероятно, будет у уровня в 65 рублей за доллар, а евро может стоить порядка 72 рублей", — считает Манько.

Впрочем, с другой стороны, контакты России и Украины как по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе, так и на тему продолжения транзита газа должны способствовать закреплению низкой стоимости российского риска и сохранению позитивного настроя иностранных инвесторов по отношению к российским активам, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"Фактором поддержки рубля может также стать начало поставок газа по новому газопроводу "Сила Сибири" и соответствующий рост экспортной выручки. В этом контексте весьма интересными обещают быть слушания в комитете по международным делам сената США , где предполагается обсудить будущее американской политики по отношению к России", — считает он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Поскольку рынки будут испытывать повышенную волатильность на фоне торговых переговоров между США и Китаем, то в первой половине месяца предпочтительней выглядят защитные секторы: электроэнергетика, телекоммуникации, считает Кочетков. Затем уже можно рассчитывать на некий оптимизм, связанный с торговыми переговорами, и это станет поводом для покупок в сырьевых секторах, добавляет он.

Зварич же продолжает ориентировать инвесторов на дивидендные истории. Учитывая снижение ставок в экономике, интерес к таким бумагам может расти, считает он.