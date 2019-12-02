Укрепился перед падением: что ждет рубль

Рубль вырос перед новогодним падением

Опрошенные «Газетой.ру» эксперты заявили , что с начала года рубль вырос на восемь процентов к доллару благодаря притоку инвесторов, однако к концу 2019-го российская валюта традиционно ослабнет.

Директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев заявил, что рубль может упасть из-за завершения периода уплаты налогов в России, а также в связи с прекращением роста цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале на торгах 29 ноября составила 60,75 доллара (минус четыре процента).

Дадашев назвал главным фактором будущее решение ОПЕК по сокращению добычи. Перед этим цены могут быть волатильными, что, в свою очередь, оживит динамику рубля. В случае распродаж на рынке нефти курс доллара может вырасти до 64,50 рубля, считает эксперт.

Глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что из-за рисков торговых переговоров и предстоящего заседания ОПЕК рубль, скорее всего, будет находиться под давлением в ближайшие дни.