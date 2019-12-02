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Рубль вырос перед новогодним падением 

Рамблер + ещё 21 34 минуты назад
Укрепился перед падением: что ждет рубль
Фото: РИА Новости
Опрошенные «Газетой.ру» эксперты заявили, что с начала года рубль вырос на восемь процентов к доллару благодаря притоку инвесторов, однако к концу 2019-го российская валюта традиционно ослабнет.
Директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев заявил, что рубль может упасть из-за завершения периода уплаты налогов в России, а также в связи с прекращением роста цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале на торгах 29 ноября составила 60,75 доллара (минус четыре процента).
Дадашев назвал главным фактором будущее решение ОПЕК по сокращению добычи. Перед этим цены могут быть волатильными, что, в свою очередь, оживит динамику рубля. В случае распродаж на рынке нефти курс доллара может вырасти до 64,50 рубля, считает эксперт.
Глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что из-за рисков торговых переговоров и предстоящего заседания ОПЕК рубль, скорее всего, будет находиться под давлением в ближайшие дни.
Как сообщал «Рамблер», аналитики, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину РБК, считают, что к Новому году курс российской валюты упадет до 64–65 рублей за доллар. Похожий прогноз дали экономисты Bloomberg. По их мнению, в четвертом квартале российская валюта будет торговаться на уровне 64,18 рубля за доллар. При этом базовый сценарий аналитиков Сбербанка предполагает ослабление курса до 67 рублей за доллар до конца года.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Рынки , Экономика , Григорий Березкин , Михаил Коган , Сбербанк России , ОПЕК , Газета.Ru , Bloomberg , РБК , Евро , Доллар
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