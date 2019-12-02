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На Украине предложили схему диверсификации поставок газа 

Rambler News Service + ещё 20 1 час назад
На Украине предложили схему диверсификации поставок газа
Фото: ТАСС
Совбез Украины (СНБО) поручил правительству страны обеспечить проработку вопроса о диверсификации поставок газа и сжиженного природного газа (СПГ), предусмотрев поставки из одного источника не более 30% процентов от общих объемов поставок.
Решение СНБО утвердил президент Украины Владимир Зеленский, указ об этом опубликован пресс-службой украинского лидера.
«Кабинету министров Украины: 3) обеспечить: проработку к 1 июля 2020 года вопроса о диверсификации источников и маршрутов поставок нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, угля антрацитовых марок, предусмотрев поставки из одного источника не более 30 процентов от общих объемов поставок», — говорится в документе.
Правительству поручено принять соответствующее решение после рассмотрения данного вопроса.
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Теги:
Рынки , Компании , Экономика , Владимир Зеленский , Правительство Украины
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