Биржи АТР растут на статистике из Китая

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на статистике из Китая, которая оказалась лучше ожиданий аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,34% — до 2881,69 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,48%, до 1600,69 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,46%, до 26468,62 пункта. Японский индекс Nikkei 225 поднимался на 1,09% — до 23548,67 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,28%, до 2093,74 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,5%, до 6879,9 пункта.

Трейдеры в понедельник с оптимизмом отыгрывают статистику из Китая от делового издания Caixin, согласно которой индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в ноябре вырос до 51,8 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее, хотя аналитики ожидали снижения показателя до 51,4 пункта.

"Возможно, мы уже преодолели нижнюю точку, когда экономика достигла дна", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Lianxun Securities Чжана Дели (Zhang Deli).