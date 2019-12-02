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Биржи АТР растут на статистике из Китая 

Прайм 1 час назад
Биржи АТР растут на статистике из Китая
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на статистике из Китая, которая оказалась лучше ожиданий аналитиков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,34% — до 2881,69 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,48%, до 1600,69 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,46%, до 26468,62 пункта. Японский индекс Nikkei 225 поднимался на 1,09% — до 23548,67 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,28%, до 2093,74 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,5%, до 6879,9 пункта.
Трейдеры в понедельник с оптимизмом отыгрывают статистику из Китая от делового издания Caixin, согласно которой индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в ноябре вырос до 51,8 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее, хотя аналитики ожидали снижения показателя до 51,4 пункта.
"Возможно, мы уже преодолели нижнюю точку, когда экономика достигла дна", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Lianxun Securities Чжана Дели (Zhang Deli).
В то же время инвесторы следят за развитием ситуации вокруг Гонконга. СМИ в ночь на понедельник сообщили, что переговоры США и Китая по торговле застопорились из-за принятого американским президентом Дональдом Трампом закона "О защите прав человека и демократии в Гонконге".
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Теги:
Рынки , Дональд Трамп , Reuters
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