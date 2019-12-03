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Предсказан конец золотой эпохи сланцевой нефти в США 

Lenta.ru 1 час назад
Общая добыча нефти в США остановит свой неудержимый рост в 2020 году и продолжит расти более сдержанными темпами. Такого мнения придерживаются министры Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), пишет Bloomberg со ссылкой на источники. С министрами ОПЕК согласны нефтетрейдеры и руководители нефтяных компаний.
В сентябре 2019 года общая добыча нефти в США достигла исторического максимума и составила почти 17,5 миллиона баррелей в сутки. Это на 1,3 миллиона баррелей больше, чем за год до этого. Однако аналитики полагают, что рост нефтедобычи в 2020 году будет более скромным. Одной из причин, в частности, станет конец «золотого века» американского сланца.
Как поясняет агентство, именно независимые американские сланцевые компании будут сдерживать темпы добычи. В настоящее время они испытывают финансовые трудности и уже объявили о сокращении расходов на добычу. В то же время крупные игроки, такие как, например, Exxon Mobil и Royal Dutch Shell, продолжат активно вкладывать деньги в разработку сланцевых месторождений, наращивая добычу в Техасе и Нью-Мексико. По мнению аналитиков, благодаря им общая добыча нефти в США все равно несколько вырастет по результатам 2020 года.
Так, специалисты крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера — компании Vitol — подсчитали, что в декабре 2019 — декабре 2020 года добыча в США увеличится на 700 тысяч баррелей в сутки. Это в 1,5 раза медленнее тех темпов, которыми добыча росла в период с конца 2018 по конец 2019 года.
Представители ОПЕК+ на ближайшей встрече, которая состоится на текущей неделе, обсудят возможность сократить объемы добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, до 1,6 миллиона баррелей в сутки.
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Комментарии3 
Теги:
Рынки , Видео , Shell , Exxon Mobil , ОПЕК , Bloomberg
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