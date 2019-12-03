В США закончился золотой век нефти

Золотой век американской сланцевой нефти закончился. Таково, как сообщает Bloomberg, мнение министров государств-членов Организации стран — экспортеров нефти ( ОПЕК ).

Министры, согласно сведениям издания, убеждены, что в 2020 году рост добычи сланцевой нефти в США замедлится по сравнению с объемами добычи в 2019-м, а по сравнению с показателями за 2018-й — снизится существенно. Ситуация станет предметом обсуждения на встрече министров, которая состоится в течение нынешней недели.

Bloomberg отмечает, что в сентябре 2019-го Соединенные Штаты добывали 17,5 миллиона баррелей сланцевой нефти в сутки, что на 1,3 миллиона баррелей больше, чем за аналогичный период 2018-го. Издание прогнозирует, что в начале 2020-го добыча в США продолжит расти, а потом постепенно снизится.

Тем временем эксперты, руководители нефтяных компаний и нефтетрейдеры, в беседе с изданием сошлись во мнении, что ситуация будет развиваться иначе. Например, в трейдере Vitol Group, одном из крупнейших, полагают, что к декабрю 2020-го добыча в США сланцевой нефти вырастет на 700 тысяч баррелей в сутки.