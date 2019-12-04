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Биржи АТР в основном снижаются на торговых заявлениях Трампа 

Прайм 57 минут назад
Биржи АТР снижаются на торговых заявлениях Трампа
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно находятся в "красной зоне" в среду после новых заявлений президента США Дональда Трампа, касающихся перспектив торгового соглашения с Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,34% — до 2874,88 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,07%, до 1606,48 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — сокращался на 1,19%, до 26077,77 пункта. Японский индекс Nikkei 225 опускался на 1,06% — до 23132,57 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,95%, до 2064,18 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,54%, до 6608,6 пункта.
Трейдеры обратили внимание на сделанное во вторник заявление Трампа, согласно которому у США нет определенного дедлайна по заключению торговой сделки с Китаем. По словам Трампа, есть мнение, что сделку лучше заключить после президентских выборов в США, которые запланированы на 3 ноября 2020 года. Однако у самого президента нет четкого ответа на этот вопрос.
"Хотя торговые настроения могут меняться очень быстро, события за последние 48 часов привели к переоценке возможного развития ситуации до конца года", — приводит агентство Франс Пресс мнение валютного стратега National Australia Bank Родриго Катриля (Rodrigo Catril).
Немного сдержать негатив помогли данные делового издания Caixin, согласно которым индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг экономики Китая в ноябре вырос до 53,5 пункта с 51,1 пункта месяцем ранее. Аналитики ждали роста показателя только до 51,2 пункта.
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Теги:
Рынки , Дональд Трамп , France-Presse
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