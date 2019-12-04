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Курс евро: рубль растёт к евро 

RT на русском 1 час назад
Рубль растет к евро
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в среду, 4 декабря, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на четыре копейки — до 64,18 рубля.
Курс евро упал на одну копейку и составил 71,10 рубля.
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Теги:
Рынки , Евро , Доллар
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