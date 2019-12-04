Рубль растет к евро

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Курс евро: рубль растёт к евро
RT на русском
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
На открытии торгов в среду, 4 декабря, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на четыре копейки — до 64,18 рубля.
Курс евро упал на одну копейку и составил 71,10 рубля.
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