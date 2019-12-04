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Фондовые торги в России открылись ростом 

Банки.ру + ещё 5 1 час назад
Фондовые торги в России открылись ростом
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,22% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 889,77 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,36%;, до 1 419,11.
«Снижающиеся азиатские индексы задают неблагоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться умеренным снижением. Вероятный дневной коридор по индексу Мос биржи находится в пределах значений 2855—2910 пунктов, по индексу РТС — 1 400—1430 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.
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Теги:
Рынки , Вадим Иосуб , Московская биржа
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