Фондовые торги в России открылись ростом 

Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,22% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 889,77 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,36%;, до 1 419,11.
«Снижающиеся азиатские индексы задают неблагоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться умеренным снижением. Вероятный дневной коридор по индексу Мос биржи находится в пределах значений 2855—2910 пунктов, по индексу РТС — 1 400—1430 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.