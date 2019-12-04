Фондовые торги в России открылись ростом

Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,22% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 889,77 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,36%;, до 1 419,11.