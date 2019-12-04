Всемирный банк повысил прогноз по росту ВВП России в 2019 году

Авторы доклада назвали основные риски для отечественной экономики. По их мнению, на нее будут оказывать негативное влияние как внешние, так и внутренние факторы. К первым относят — общее замедление мировой экономики и опасность применения к России дополнительных санкций, в связи с растущей напряженностью в мире. Указывается на отрицательное действие торговых войн ведущих мировых держав. Например, между Китаем и США, что сказывается на темпах развития экономики всего мира.

Все названное приводит к сокращению прямых иностранных инвестиций в экономику России. По подсчетам Всемирного банка за последние три года они упали более чем в два раза и теперь сосредоточены в основном в секторе добычи полезных ископаемых (61,5%).

Среди внутренних факторов негативно воздействующих на российскую экономику указана медленная диверсификация российского экспорта, который по-прежнему более чем наполовину зависим от экспорта углеводородов. В связи с этим, в докладе обращается внимание, что также от мировых цен на нефть зависят инвестиций в российские проекты из средств Фонда национального благосостояния.

Кроме того, отрицательное воздействие на рост ВВП России оказывает низкий уровень накоплений в негосударственных пенсионных фондах, что сокращает объемы долгосрочных инвестиций в российскую экономику, считаю во Всемирном банке.

Также в докладе указывается, что до 2027 года в России может продлиться неприятная тенденция сокращения рабочей силы. Авторы отмечают снижение доли экономически активной части населения в нашей стране, и сокращение численности рабочей силы, что связывают с естественным старением населения страны.