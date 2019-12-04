Трамп назвал «Северный поток-2» проблемой

Трамп заявил, что считает «Северный поток-2» проблемой

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает газопровод "Северный поток-2" проблемой, но с санкциями на его счет не определился.

США выступают против проекта, который, по их утверждению, может ослабить энергобезопасность Европы, и грозят его участникам санкциями.

Журналисты спросили Трампа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в кулуарах саммита НАТО в Лондоне, собирается ли он ввести санкции по "Северному потоку-2", в том числе против ФРГ.

"Мы на самом деле это еще не определили. Я действительно считаю, что это проблема, которую Германии придется решать самой. Может быть, для Германии это не будет проблемой. Я вообще-то надеюсь, что проблемой это не будет, но мы поговорим об этом", — сказал Трамп.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.