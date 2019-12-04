Трамп назвал «Северный поток-2» проблемой

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Трамп заявил, что считает «Северный поток-2» проблемой 

Прайм + ещё 9 3 часа назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает газопровод "Северный поток-2" проблемой, но с санкциями на его счет не определился.
США выступают против проекта, который, по их утверждению, может ослабить энергобезопасность Европы, и грозят его участникам санкциями.
Журналисты спросили Трампа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в кулуарах саммита НАТО в Лондоне, собирается ли он ввести санкции по "Северному потоку-2", в том числе против ФРГ.
"Мы на самом деле это еще не определили. Я действительно считаю, что это проблема, которую Германии придется решать самой. Может быть, для Германии это не будет проблемой. Я вообще-то надеюсь, что проблемой это не будет, но мы поговорим об этом", — сказал Трамп.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
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Комментарии 5 
Теги:
Рынки , Видео , Ангела Меркель , Дональд Трамп , ЕС , НАТО
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