«Неприемлемые условия»: Путин рассказал о запросах Украины

Условия, при которых Киев готов на продолжение транзита российского газа, Москве не подходят. Такое заявление в Сочи сделал президент Владимир Путин . Ранее «Нафтогаз» предложил новую тарифную сетку, по ней цена на транзит будет зависеть от объема мощностей. В итоге стоимость на прокачку выходит выше европейской, заявили в «Газпроме»

В России считают «экономически неприемлемыми» условия, которые выставляет Украина для продолжения транзита газа в 2020 году. Однако переговоры все равно ведутся. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время визита в Сочи.

«…Это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры, возможные, они экономически неприемлемы для нас пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция и удастся позиции как-то согласовать», — cказал Путин.

Глава российского «Газпрома» Алексей Миллер , который также находился в Сочи, назвал предложенные Украиной тарифы на транзит газа «очень высокими».

Речь идет о рассчитанной в конце сентябре новой тарифной сетке на ближайшие пять лет. Ее предложил украинский «Нафтогаз». Предполагается, что цена на транзит российского топлива будет зависеть от объема бронированных мощностей.

При брони в 60 млрд кубометров прокачка будет стоить $3,21 за 1 тыс. кубометров на 100 км, при 90 млрд кубометров — $2,56.

До истечения срока действия текущего контракта на транзит осталось несколько недель. Существовавший 10 лет договор завершается 31 декабря 2019 года.

При этом в Сочи российский лидер также встречался с президентом Сербии Александром Вучичем. Во время переговоров Россия заверила, что cербские граждане будут получать российский газ в необходимом количестве, несмотря на результаты украинско-российских переговоров по этому вопросу.

В частности, Путин не исключил, что Сербия будет получать газ по «Турецкому потоку». Ожидается, что в ближайшее время газопровод будет запущен в эксплуатацию. По словам Путина, сербский участок трубы готов на 85%.

«Вопрос в перекачивающих станциях. Это вопрос нескольких недель», — пояснил президент России (цитата по «РИА Новости»).

В Сербию российский газ направляется в том числе по украинской газотранспортной системе, а также через Венгрию.

На продолжение транзита из России Украина выдвинула ряд требований. В частности, Киев готов на долгосрочный контракт с минимальным объемом мощностей в 60 млрд кубометров. Москва потребовала обнулить все судебные претензии между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом», в том числе в рамках Стокгольмского арбитража, однако Киев ответил отказом.

Кроме того, длительный контракт российской стороне не выгоден, поскольку в обход украинской ГТС заработают два «потока» — «Турецкий» и «Северный» — новые газопроводы, по которым будут качать «голубое топливо» из России.

Но сроки их остаются под вопросом. Например, в Соединенных Штатах готовят санкции против участвующих в строительстве «Северного потока — 2» компаний. Голосование по вопросу законопроекта о санкциях против России будет 11 декабря, сообщало агентство Bloomberg. Американские журналисты отмечали, что под санкции может попасть и «Турецкий поток». Однако в Вашингтоне еще не приняли конкретного решения по антироссийским санкциям, сообщил президент США Дональд Трамп

«Мы еще не определились с этим. Я считаю это [газопровод] проблемой, но эта проблема, с которой должна разобраться сама Германия», — сказал глава Белого дома (цитата по ТАСС).

Переговоры по транзиту газа с 2020 года Москва и Киев ведут с участием посредника в лице Европейской комиссии . Очередной раунд трехсторонних газовых консультаций в Брюсселе может состояться в четверг, 5 декабря, если участники встречи будут готовы, говорил на днях глава Минэнерго России Александр Новак . Детально дата не проговаривалась, уточнил он.

Однако шансы на компромисс остаются. Накануне Россия и Украина договорились по другому, менее значимому поводу. Страны продлили контракт по транзиту нефти на 10 лет. «Укртранснафта» и «Транснефть» подписали соглашение до 1 января 2030 года.