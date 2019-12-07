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Не до экологии: почему Китай ставит на уголь 

Газета.Ru + ещё 1 6 часов назад
Не до экологии: почему Китай ставит на уголь
Фото: Газета.Ru
Мировой лидер по выбросам углекислого газа — Китай — в ближайшее время не намерен активно развивать «зеленую» энергетику. Несмотря на слова о заботе об экологии, Пекин строит новые угольные станции. Таким образом Пекин пытается поддержать снижающийся экономический рост.
Пока в Европе занимаются развитием возобновляемых источников энергии, в Китае готовятся построить новые угольные станции. Об этом пишет онлайн-трекер и некоммерческая организация по мониторингу энергетических мощностей Global Energy Monitor со штаб-квартирой в Сан-Франциско, США.
Судя по спутниковым фотографиям, в ближайшее время в КНР будут построены новые угольные электростанции мощностью 121,3 ГВт, сообщает НКО. Кроме того, ранее замороженное строительство электростанций мощностью 26,4 ГВт будет возобновлено.
Таким образом, в ближайшем будущем Китай создаст 148 ГВт новых мощностей угольной генерации.
Как сообщало ранее агентство Reuters, китайские власти одобрили строительство 40 новых угольных шахт только в первые три квартала 2019 года. Китай сознательно идет на этот шаг, несмотря на вред, который принесет для экологии такой способ получения энергии.
При сжигании угля выделяется углекислый и другие газы. Тепловая энергия вызывает парниковый эффект, который повышает среднюю температуры в верхних слоях атмосферы.
Китай сегодня сжигает половину мирового объема угля. По оценке минэнерго США, на КНР приходится 30% всех выбросов углекислого газа в мире. Для сравнения, на США — 15%, на Россию — 5%.
Страны-члены Парижского соглашения еще в 2015 году обязались сократить выбросы парниковых газов, договорившись удержать средний рост температуры на уровне ниже 2°. Документ подписали 175 государств. В рамках климатического соглашения Китай обязался к 2030 году остановить рост выбросов углекислого газа.
Судя по официальной риторике, от планов Пекин не отказывается.
«Мы считаем, что изменение климата — общая угроза, с которой сталкивается все человечество. Все члены международного сообщества должны руку об руку сотрудничать для противостояния этой угрозе», — заявлял на брифинге в ноябре этого года официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Чтобы достичь целей Парижского соглашения, Пекину необходимо в течение оставшихся 10 лет сокращать угольную генерацию, а не наращивать ее, говорится в докладе Global Energy Monitor.
От изменения климата страдает сам Китай. По различным исследованиям потепление представляет угрозу для прибрежных районов страны, таких как Шанхай, Тяньцзинь и Шеньчжэнь. К 2050 году они могут оказаться под водой.
Раньше Китай активно вкладывал масштабные инвестиции в энергию ветра, солнца и воды. Но в первом полугодии 2019 года их объем упал на 39% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Bloomberg New Energy Finance.
«За последние 10 лет правительство КНР вложило колоссальные средства в зеленую энергетику ради улучшения экологической обстановки. По итогам этих реформ энергосети страны просто не справляются с такими потоками и не способны доставить энергию до конечного потребителя», — говорит старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин.
Инвестиции в альтернативные источники энергии в Китае были признаны не очень эффективным из-за невысокого вклада в экономический рост, объясняет «Газете.Ru» руководитель проектов рейтингового агентства «Экcперт РА» Вита Спивак.
При этом в последнее время существуют дополнительные риски для экономики КНР из-за торговой войны с США, добавляет она.
«Престиж китайской коммунистической партии завязан на цифрах экономического роста», — говорит эксперт.
А в последнее время показатели не очень. В третьем квартале года рост ВВП замедлился до 6%, сообщала Национальная служба статистики КНР. Это минимум с 1992 года. В 2018 году китайская экономика выросла на 6,6%.
Геополитические трения, проблемы с экономическим ростом и закредитованность КНР изменили структуру инвестиций в страну, указывает аналитик долгового рынка ИК «Иволга Капитал» Илья Григорьев.
«Если в 2016 году китайские инвесторы охотно вкладывались в новые по содержанию проекты в области инфраструктуры, то начиная с 2017 года и по сей день они ведут себя более консервативно», — констатирует собеседник издания.
К тому же, часть конкурентоспособных технологий в области возобновляемых источников энергии не китайского производства, добавляет эксперт. Их использование на данный момент было бы рискованным: одна из переговорных позиций второго соглашения между США и Китаем касается интеллектуальной собственности.
«Вполне возможен сценарий, при котором США могут ограничить поставку технологий в Китай, и от этого подобные производства понесут большие потери», — поясняет он.
Так что планы построить новые угольные станции вызваны желанием властей поддержать экономический рост. И оно настолько сильное, что вред не только для мировой экологии, но и для самого Китая, в расчет не принимается.
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Теги:
Рынки , Статьи , Илья Григорьев , МИД , БКС Брокер , Минэнерго , Газета.Ru , Bloomberg
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