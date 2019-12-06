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Заседание ОПЕК: изменения, которых нет 

Вести Экономика + ещё 27 42 минуты назад
Заседание ОПЕК: изменения, которых нет
Фото: www.vestifinance.ru
Москва, 6 декабря — "Вести. Экономика" Рынок нефти пристально следит за ключевым событием — встречей ОПЕК и ОПЕК+, которая в эти дни проходит в Вене. Некоторые решения уже приняты, однако пока они не способны привести котировки в движение.
Накануне состоялось заседание стран ОПЕК. По имеющейся информации, встреча затянулась — камнем преткновения стали условия исполнения сделки. Ни для кого не секрет, что некоторые страны не выполняют свои квоты по сокращению, и за них это приходится делать другим участникам, в частности, Саудовской Аравии, и королевство крайне недовольно таким положением дел, о чем говорилось неоднократно еще до заседания.
При этом стороны почти сразу согласовали увеличение сокращения добычи на 500 тысяч баррелей — до до 1,7 миллиона баррелей в сутки.
Уже после этого в рамках двухсторонних консультаций и возникли разногласия, пишет ТАСС со ссылкой на источники. Саудовская Аравия требовала от всех членов гарантий полного исполнения обязательств, однако те такие обещания дать не могут. [ВИДЕОВРЕЗКА] Комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить сокращение добычи нефти в следующем году. Об этом было объявлено по итогам министерской мониторинговой встречи в австрийской столице. [/ВИДЕОВРЕЗКА] В итоге Министры были вынуждены отменить пресс-конференцию, а также гала-ужин на специально арендованном речном теплоходе.
Теперь все должно решиться сегодня — в рамках переговоров ОПЕК+. По словам российского министра энергетики Александра Новака, необходимость в усилении ограничений связана с характерным для зимнего сезона замедлением спроса на нефть. Комитет предложил увеличить квоту до конца действия соглашения, то есть до марта 2020 года включительно.
"Мы достигли соглашения со всеми участниками ОПЕК. У нас всегда среди членов ОПЕК есть договоренность", — сказал журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман. Он также назвал встречу "абсолютно успешной".
Однако фактически замена цифры мало что меняет. В октябре план по снижению добычи был перевыполнен на 42% благодаря усилиям Саудовской Аравии и других стран залива. Таким образом, страны альянса уже сокращают добычу на 1,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, взятому за базовый.
Более того, если Ирак и Нигерия, которые сильнее всего нарушают соглашение, будут выполнять свои обязательства, а Россия согласует исключение конденсата из показателей добычи сырой нефти, то эти дополнительные 500 тысяч баррелей в сутки вообще не являются реальным сокращением.
История вопроса Россия представила мониторинговому комитету ОПЕК+ методику, исключающую подсчет всего объема газового конденсата России в добыче в рамках своей квоты. Страны — экспортеры, входящие в комитет, согласились с таким предложением, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.
"Да, все согласны", — сказал Новак.
"Приняты рекомендации, которые мы представили: исключить из мониторинга объемы конденсата. Перейти на мониторинг по методике, которая есть в ОПЕК. Они не учитывают конденсат, а только нефть. Будет такая же методика учитываться и для стран "не ОПЕК", — отметил Новак.
Добавим, рынок нефти практически никак не отреагировал на поступающую информацию. Котировки фьючерсов в ходе торгов колебались в достаточно узком диапазоне. Поступающей информации явно недостаточно для того, чтобы определиться с направлением тренда.
Между тем, если сегодняшняя встреча также затянется, то отыгрывать ее итоги рынок будет уже на следующей неделе. Впрочем, скорее всего в течение дня в СМИ по традиции будут появляться публикации с различными утечками или банальными вбросами, так что колебания на нефтяном рынке могут быть существенными в течение всей торговой сессии.
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Теги:
Рынки , Экономика , Александр Новак , ОПЕК , ИТАР-ТАСС
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