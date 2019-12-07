Минсельхоз объяснил рост цен на гречку

Российские сельхозпроизводители в 2019 году оказались не готовы к увеличению посевов гречихи. Это вызвало рост цен на крупу.

Так в министерстве сельского хозяйства РФ объяснили подорожание гречки, сообщает РБК со ссылкой на информацию ведомства.

В Минсельхозе отметили, что падение цен на крупу в 2018 году было связано с высоким урожаем 2017 года. Тогда собрали более 1,5 млн тонн. В прошлом году цифры были меньше, а в 2019 году ожидается урожай в 780 тыс. тонн — средний показатель для последних лет.