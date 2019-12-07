Минсельхоз объяснил рост цен на гречку 

Российские сельхозпроизводители в 2019 году оказались не готовы к увеличению посевов гречихи. Это вызвало рост цен на крупу.
Так в министерстве сельского хозяйства РФ объяснили подорожание гречки, сообщает РБК со ссылкой на информацию ведомства.
В Минсельхозе отметили, что падение цен на крупу в 2018 году было связано с высоким урожаем 2017 года. Тогда собрали более 1,5 млн тонн. В прошлом году цифры были меньше, а в 2019 году ожидается урожай в 780 тыс. тонн — средний показатель для последних лет.
Ранее News.ru сообщал, что в России резко выросла в цене гречневая крупа. По сравнению с октябрём 2018 года она подорожала на 11%. Такие данные приводит Росстат. Причём в некоторых регионах рост цен составил 29%. В связи с этим региональные управления ФАС начали проверку на предмет достоверности сообщений о росте оптовых цен на гречневую крупу.