Слишком богатые: США отберут у Китая кредиты

США хотят уменьшить кредитование китайской экономики через Всемирный банк . Не поддерживать же деньгами основного конкурента и противника в торговой войне? Кроме того, у Вашингтона есть опасения, что китайские власти тратят кредиты на программы, связанные с нарушением прав человека.

В пятницу стало известно, что Всемирный банк утвердил ежегодный план кредитования Китая на ближайшие пять лет, то есть до 2025 финансового года (заканчивается в июне). ВБ «выразил широкую поддержку» достижениям Китая в рамках структурных и экологических реформ.

Подобного рода финансовую помощь Всемирный банк регулярно оказывает ряду стран в обмен на институциональные реформы, ведущие к открытости их экономик.

Теперь Поднебесная сможет ежегодно занимать в банке под символический процент от $1 млрд до $1,5 млрд

В текущем финансовом году ВБ предоставил Китаю заем в $1,3 млрд, а ранее выделил $2,4 млрд Иными словами, финансовая поддержка КНР со стороны ВБ снижается. Но слишком медленно, считают в США. В конгрессе ведется разработка механизма, направленного на ограничение выделения финансирования ВБ китайским властям.

В этом конгрессменов убеждает министр финансов США Стивен Мнучин . Объем льготного кредитования для Пекина давно уже должен был снизиться до менее чем $1 млрд, уверен чиновник.

По мнению главы Минфина, идеальной была бы ситуация, когда Китай возвращает в банк на погашение кредитов больше, чем получает новых займов.

Слишком успешный, слишком богатый

На заседании комитета по финансовым рынкам палаты представителей Мнучин сообщил, что представитель казначейства США в совете директоров Всемирного банка возражал против плана помощи Китаю в таком объеме. Более того, США настаивали на том, чтобы Всемирный банк вообще исключил Поднебесную из своих программ льготного кредитования для стран с низким и средним уровнем дохода.

По мнению Мнучина, Китай слишком богатая страна для такой международной помощи. Пекин и сам кредитует другие страны на сотни миллиардов долларов через свою программу развития нового Шелкового пути «Один пояс — один путь».

Американские законодатели в принципе солидарны с Мнучиным, подозревая, что средства налогоплательщиков США, предоставленные Всемирному банку и получаемые Китаем, могут использоваться в неблаговидных целях, для финансирования задач, при выполнении которых нарушаются права человека.

Кроме того, кредитование Китая ведет к нечестной экономической конкуренции с Соединенными Штатами, считают в Белом доме.

Вашингтон активно добивается изменения кредитной модели Всемирного банка с апреля 2018 года. Об этом сообщала Financial Times.

По данным издания, уже тогда Мнучин вел переговоры с руководством группы Всемирного банка. В тот момент ВБ планировал увеличить финансирование развивающихся стран на $13 млрд при одновременном сокращении кредитования КНР. В свою очередь США обещали внести в уставный капитал ВБ 10% от запланированной суммы в $13 млрд, если доля заимствований Китая будет снижена.

Блок-пакет — решение всех проблем

Однако на осуществление плана администрации Дональда Трампа заставить ВБ прекратить кредитование Китая и ряда других стран-конкурентов уйдет какое-то время, утверждал бывший сотрудник минфина США Скот Моррис. Для этого понадобится не один год. В ВБ при этом традиционно утверждают, что жестко контролируют, как страны-заемщики тратят кредитные средства.

В целом, финансовая помощь стране, которая является основным драйвером мировой экономики, действительно может показаться странной. Китай уже не очень попадает под критерии развивающегося рынка, отмечает Антон Быков , главный аналитик ЦАФТ.

«Но в отсутствие вливаний Китаю было бы сложнее расти и тянуть за собой остальных. Вот уже 10 лет западные страны тщетно пытаются хоть как-то оживить свои экономики (отрицательные ставки, QE и тому подобное), что привело лишь к росту стоимости фондовых активов и негативной макростатистике», — говорит Быков.

Эксперты убеждены, что у США в итоге получится продавить свое решение. Хотя бы потому, что Америка имеет блок-пакет в уставном капитала ВБ — 16%. Американцы всегда использовали международные организации в качестве инструмента давления на оппонентов, так что ничего удивительного в этом нет, поясняет Быков.

Напомним, США хотят заставить Китай покупать сельскохозяйственную продукции на $50 млрд каждый год. Эта задача трудновыполнимая. Даже во времена, когда отношения между странами были ровными, Пекин тратил на эти цели не больше $25 млрд

«Но для Трампа данный пункт в торговых переговорах с Китаем является очень важным. Он многократно обещал поддержку фермерам, но так и не смог добиться существенных результатов, а до президентских выборов остается не так много времени. Так что давление на Китай усилится», — предупреждает Быков.