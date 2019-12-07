Названы самые высокооплачиваемые музыканты года 

29-летняя Тейлор Свифт заняла первую строчку рейтинга Forbes как самый высокооплачиваемый музыкант мира. В 2019 году ее доход от самого кассового в истории США концертного тура и продаж альбома Lover составил 185 миллионов долларов.
На втором месте расположился Канье Уэст (150 миллионов долларов), ему помог контракт с компанией Adidas, в коллаборации с которой выпустил кроссовки Yeezy.
Третью строчку рейтинга занял Эд Ширан со 110 миллионами долларов). Четвертым и пятым стали The Eagles и Элтон Джон (100 и 84 миллиона долларов соответственно).