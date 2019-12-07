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Названы самые высокооплачиваемые музыканты года 

Lenta.ru + ещё 21 11 часов назад
Названы самые высокооплачиваемые музыканты года
Фото: Lenta.ru
29-летняя Тейлор Свифт заняла первую строчку рейтинга Forbes как самый высокооплачиваемый музыкант мира. В 2019 году ее доход от самого кассового в истории США концертного тура и продаж альбома Lover составил 185 миллионов долларов.
На втором месте расположился Канье Уэст (150 миллионов долларов), ему помог контракт с компанией Adidas, в коллаборации с которой выпустил кроссовки Yeezy.
Третью строчку рейтинга занял Эд Ширан со 110 миллионами долларов). Четвертым и пятым стали The Eagles и Элтон Джон (100 и 84 миллиона долларов соответственно).
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Теги:
Рынки , Элтон Джон , Эд Ширан , Forbes
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